Agencias

Estabilizan el incendio de la Bisbal (Girona)

Guardar
Google icon
Imagen TMN45HOYTVA47JWQZOAFDE5ZTE

El incendio que empezó el viernes en la Bisbal d'Empordà (Girona) de se ha estabilizado sobre las 22 de este sábado, ha anunciado la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, en el centro de mando.

A última hora de la tarde se había logrado estabilizar todo el flanco derecho (el que más preocupaba) pero falta por estabilizar un tercio del izquierdo.

Como había dicho sobre las 20.30 el presidente de la Generalitat en el mismo centro de mando, los confinamientos continúan durante toda la noche y se reevaluarán en una reunión este domingo a las 10.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Referéndum eslovaco para reintroducir fiscalía anticorrupción no alcanza umbral de validez

Infobae

Estadounidenses desafían el calor extremo para celebrar los 250 años de su Independencia

Infobae

El argentino Casanova y el brasileño Pucinelli saldrán por título del Challenger de Quito

Infobae

Justicia de paz colombiana entrega restos de víctimas desaparecidas hace más de 25 años

Infobae

Sánchez pide investigar las muertes en protestas y la liberación de Castillo para dialogar con Fujimori

Sánchez pide investigar las muertes en protestas y la liberación de Castillo para dialogar con Fujimori