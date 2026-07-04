Estabilizan el incendio de la Bisbal (Girona)

El incendio que empezó el viernes en la Bisbal d'Empordà (Girona) de se ha estabilizado sobre las 22 de este sábado, ha anunciado la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, en el centro de mando.

A última hora de la tarde se había logrado estabilizar todo el flanco derecho (el que más preocupaba) pero falta por estabilizar un tercio del izquierdo.

Como había dicho sobre las 20.30 el presidente de la Generalitat en el mismo centro de mando, los confinamientos continúan durante toda la noche y se reevaluarán en una reunión este domingo a las 10.