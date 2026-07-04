Crónica del Canadá - Marruecos, 0-3

La selección de Marruecos se impuso (0-3) a la de Canadá este sábado gracias a un doblete de Azzedine Ounahi en la segunda parte en el NRG Stadium de Houston (Estados Unidos), para meterse en cuartos de final del Mundial 2026 y presentar su candidatura a hacer otro gran torneo como logró con el cuarto puesto en 2022.

El buen primer tiempo de los canadienses se fue al traste desde una jugada ensayada de los Leones del Atlas en el minuto 50. La pizarra tumbó la resistencia americana y, con la necesidad de su rival de irse arriba, castigó a la contra de nuevo el jugador del Girona. Tras hacer historia para toda África en Catar 2022, llegando a semifinales, Marruecos sigue muy de moda.

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Pese a ejercer de anfitriona del Mundial en el exilio, por fallar en la última jornada de grupos, Canadá demostró su férrea ambición de seguir haciendo historia en su torneo durante un gran primer tiempo. El planteamiento de Jesse Marsch maniató a una Marruecos sin salida de balón, incapaz de llegar a portería contraria. En medio de la batalla, la lesión de su goleador Ismael Saibari no ayudó a los africanos.

Además, la luz del Ayyoub Bouaddi se vio apagada por el físico y sincronizado despliegue canadiense, siendo además las ocasiones del primer tiempo para los americanos. Bono sacó un pie salvador para evitar el 1-0 de Tani Oluwaseyi a los diez minutos y Alistair Johnston perdonó con un cabezazo sin marca en el punto de penalti.

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Los de Mohamed Ouahbi sufrieron incapaces de dar velocidad a su juego, pero irrumpieron en el partido con un balón parado bien ensayado. Una falta sacada en corto para que en el balcón del área apareciera Ounahi con el 0-1. Marsch mandó a su equipo arriba con descaro, pero precipitado no encontró buenas ocasiones. La entrada de Cyle Larin no la aprovechó una Canadá colapsada.

Apenas pasó nada en la última media hora. Stephen Eustáquio, héroe del billete a octavos sobre la bocina, estuvo cerca de forzar un penalti, y Tajon Buchanan lo intentó desde lejos a la desesperada. Entonces, un buen robo de Chemsdine Talbi supuso la contra con la que Brahim regaló el doblete a Ouahbi. El jugador del Real Madrid asistió también a Rahimi (0-3).

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En el descuento, los de Ouahbi, olvidando al final la lesión de Saibari aunque pendientes de él para los cuartos, terminaron goleando a una Canadá apartada de llegar otro poco más lejos que nunca. Marruecos, campeona de África aunque en los despachos por el abandono de Senegal, cumplió con su favoritismo y mira ahora a Paraguay o Francia, posible revancha de la 'semis' de Catar 2022.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CANADÁ, 0 - MARRUECOS, 3. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

CANADÁ: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea (Shaffelburg, min.79); Buchanan (Nelson, min.88), Eustáquio, Sigur (Osorio, min.88), Ahmed (Promise, min.78); Jonathan David y Oluwaseyi (Larin, min.63).

MARRUECOS: Bono; Hakimi, Diop (Saadane, min.87), Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi (Amrabat, min.63), Ounahi (El Mourabet, min.87); Brahim Díaz, El Khannouss (Talbi, min.63) y Saibari (Rahimi, min.22).

--GOLES:

0 - 1, min.50, Ounahi.

0 - 2, min.82, Ounahi.

0 - 3, min.98, Rahimi.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó a Laryea (min.40), Jonathan David (min.43), De Fougerolles (min.49) y Larin (min.67) por parte de Canadá. Y a Halhal (min.20), Hakimi (min.40), Ounahi (min.45) y El Khannouss (min.45+1) en Marruecos.

--ESTADIO: NRG Stadium de Houston.