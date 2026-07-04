Bertín Osborne corta en seco las preguntas de la prensa en su reaparición

El Bingo Las Vegas reunió este jueves a numerosos rostros conocidos con motivo de uno de sus eventos más destacados, convirtiéndose en punto de encuentro de personalidades del mundo de la música, la televisión y el espectáculo. Entre los asistentes destacaron Bertín Osborne, David Bustamante, Kiko Hernández junto a Fran Antón, así como Marta López y Rosa Valenty, que no dudaron en posar para los medios de comunicación a su llegada.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Bertín Osborne, que reapareció en el photocall, aunque evitó hacer cualquier tipo de declaración ante la prensa. Al ser preguntado por la actualidad que rodea su vida personal, el cantante y presentador fue tajante: "No voy a hablar nada", insistiendo segundos después en que "no voy a contar nada, de verdad", antes de abandonar rápidamente la zona de medios sin responder a ninguna de las cuestiones planteadas.

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Por su parte, David Bustamante protagonizó uno de los momentos más distendidos de la velada. El artista posó sonriente ante las cámaras bajo la atenta mirada de su pareja, Yana Olina, y no dudó en detenerse a charlar con varias admiradoras que se encontraban entre los asistentes. Cuando una de ellas le dedicó un piropo, el cantante respondió entre risas: "¡No me digas eso, joder, que me toca dormir en el sofá!", provocando las carcajadas de los presentes y demostrando, una vez más, el sentido del humor con el que afronta este tipo de encuentros con sus seguidores.