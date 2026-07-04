Igual se solidariza con Venezuela y Santander colabora con captaciones de fondos

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha mantenido una reunión con venezolanos residentes en la ciudad, en la que ha mostrado su apoyo y solidaridad tras los trágicos terremotos ocurridos el 24 de junio, y ha trasladado su colaboración con acciones de captación de fondos dirigidas a paliar la situación.

"Desde Santander queremos trasladar nuestro más sincero pésame a las familias de las víctimas y toda nuestra cercanía al pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles", ha afirmado Igual en una nota de prensa.

Durante la reunión, en la que también ha participado el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, Igual ha anunciado iniciativas para captar fondos a través de ONGs que ya están sobre el terreno como Cáritas o Cruz Roja.

Además, la regidora ha detallado que existen puntos de recogida de material necesario para la ciudadanía venezolana con el fin de centralizar la ayuda, "que es mucha". Y ha informado sobre las ayudas de emergencia municipales, que cualquier ONG puede solicitar para hacer frente a situaciones de este tipo.

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"Seguimos comprometidos con los problemas y las desgracias del mundo y solidarios con los conflictos", ha subrayado.