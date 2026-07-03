La UE condena el atentado en Damasco e insiste en apoyar una "transición pacífica"

Bruselas, 3 jul (EFE).- La Unión Europea (UE) condenó este viernes el atentado en una cafetería en el centro de Damasco, que ha dejado a diez muertos y 21 heridos, e insistió en su compromiso "con una transición pacífica e inclusiva en Siria".

"La Unión Europea condena enérgicamente el atentado terrorista perpetrado el 2 de julio en el café Musheyreyyeh, en el centro de Damasco. Expresamos nuestras condolencias y nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias", dijo el portavoz de Exteriores europeo, Anouar El Anouni, a través de redes sociales.

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Asimismo, el portavoz añadió que el bloque comunitario "reafirma su compromiso con una transición pacífica e inclusiva en Siria y su rechazo a toda forma de violencia" y que "seguirá colaborando con el Gobierno de Transición sirio en la lucha contra el terrorismo".

La explosión sucedió este jueves por la tarde en una cafetería frecuentada por abogados cerca del Palacio de Justicia en Damasco, cuando un artefacto explosivo detonó y provocó las víctimas y daños materiales.

Por el momento ningún grupo ha asumido la autoría del atentado, aunque un comunicado del ministerio de Interior sirio reveló que "las investigaciones iniciales demostraron que la explosión fue causada por un artefacto explosivo casero de aproximadamente un kilogramo, equipado con metralla metálica".

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El atentado ocurrió pocas semanas después del inicio en Damasco de los juicios contra varios altos cargos del derrocado régimen de Bachar al Asad acusados de asesinato y de represión violenta de las revueltas populares de 2011, que dio inicio al largo conflicto sirio.

Organismos como la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo, así como varios gobiernos de la región, entre ellos los de Egipto, Omán y Arabia Saudí, también se solidarizaron con las autoridades sirias contra "todo tipo de acción terrorista". EFE

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