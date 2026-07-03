Venezolanos en Uruguay envían donaciones a su país por el terremoto

Montevideo, 3 jul (EFE).- 'Unidos por un mismo dolor', una comunidad organizada de venezolanos en Uruguay enviará este sábado las primeras donaciones al país caribeño, luego de que el Ejército uruguayo dispusiera para ello un avión Hércules.

El grupo recaudó unas sesenta toneladas de donativos y el avión deberá hacer varios viajes para entregar hasta la última de ellas.

La primera entrega incluye más de siete toneladas y media de insumos médicos, incluidas vendas, suero, guantes, adhesivos, algodón, gasas, tapabocas, indumentaria quirúrgica, jeringas y desinfectantes.

También se enviarán más de dos toneladas de productos de higiene personal, tres toneladas y media de leche en polvo y una tonelada y media en equipamiento de rescate, como colchonetas y carpas, entre otros.

"Lo que comenzó con cuatro amigos se convirtió en un Ejército", expresó a EFE Tatiana Hernández, una de las voluntarias, mientras a su espalda se cargaba el tercer camión que partiría hacia el aeropuerto.

Hernández manifestó sentir emociones mezcladas este viernes, ya que los voluntarios quisieran ellos mismos "ir en el avión" a llevar las donaciones, pero solo les resta confiar en que llegarán a buen puerto.

Nataly Busiello, también parte de este grupo, pidió aclarar que estas acciones no fueron organizadas por el Gobierno uruguayo, sino por "la sociedad civil venezolana en Uruguay".

"Yo soy la persona que encendió la chispa, digamos. Me organicé con los centros de acopio. Nos empezamos a mover, pedimos ayuda a la embajada, pedimos ayuda a Presidencia aquí y nadie nos dio respuesta hasta que nosotros mismos tuvimos las donaciones aquí ya listas en palés y fuimos a hablar con el Ejército para que nos habilitaran el avión", manifestó.

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Busiello atribuyó este resultado a una comunidad que se encontró unida "por un mismo dolor", tras los terremotos dejaron al menos 2.595 muertos y 12.400 heridos.

Tras una semana trabajando día y noche en la recepción y organización de las donaciones, Busiello dijo sentir rabia por actores políticos que "se vienen a sacar cartel".

Hernández, por su parte, también hizo un pedido a la prensa y es que se insista en que "todavía hay vida debajo de los escombros".

"Todavía hay vida y hay esperanza. Parece milagroso ante tanta catástrofe, pero todavía después de una semana, hay gente abajo pidiendo auxilio, cantando, respondiendo al llamado de los rescatistas civiles, porque el pueblo venezolano con sus manos ha movido escombros", expresó.

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El segundo envío será el miércoles y llevará la medicina recaudada, una vez que el Ministerio de Salud Pública de Uruguay haga una revisión de los productos. EFE

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