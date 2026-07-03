Agencias

El Atlético de Madrid ficha a la centrocampista Maite Zubieta hasta 2028

Guardar
Google icon
Imagen 5EAKLKG4KBBDDAEL36Y7AVUZUM

El Atlético de Madrid confirmó este viernes que ha llegado a un acuerdo con la centrocampista española Maite Zubieta para que fiche por el conjunto rojiblanco por las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

La jugadora de 22 años llega tras poner fin a su etapa en el Athletic Club, en el que estuvo en las categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo con 18 años a finales de 2022, siendo el primero de sus 103 encuentros oficiales con el conjunto vasco.

PUBLICIDAD

"Siento mucha emoción e ilusión. El Atlético era la mejor opción para mí para seguir creciendo a nivel futbolístico y en lo personal", destacó Maite Zubieta, que estuvo con la selección española en la pasada Eurocopa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Argentina refinancia deuda con bancos internacionales por 6.000 millones de dólares

Infobae

Venezolanos en Uruguay envían donaciones a su país por el terremoto

Infobae

Portugal activa mecanismo europeo y acuerdos con España y Marruecos por los incendios

Infobae

El ala-pívot bosnio Emir Sulejmanovic no seguirá la próxima temporada en el Unicaja de Málaga

El ala-pívot bosnio Emir Sulejmanovic no seguirá la próxima temporada en el Unicaja de Málaga

México llama a celebrar “con responsabilidad” en el Mundial tras muertos en festejos

Infobae