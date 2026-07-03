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El ala-pívot bosnio Emir Sulejmanovic no seguirá la próxima temporada en el Unicaja de Málaga

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El Unicaja le ha comunicado este viernes al jugador bosnio Emir Sulejmanovic, ala-pívot de 30 años y 2,05 metros de altura, que "no cuenta con sus servicios" de cara a la próxima campaña 2026-27, agradeciéndole "su profesionalidad, compromiso y esfuerzo" durante el tiempo que ha formado parte del club de Málaga.

"Ha militado en el Unicaja una temporada, en la que ha sumado un total de 48 partidos en Liga Endesa, Basketball Champions League, Copa del Rey, Supercopa Endesa y Copa FIBA Intercontinental. Sus medias estadísticas fueron de 6,4 puntos, 4,4 rebotes y 6,8 de valoración por partido", resumió la entidad malagueña en su comunicado de prensa.

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"Desde Unicaja Baloncesto agradecemos a Sulejmanovic su profesionalidad, compromiso y esfuerzo durante toda la temporada que ha formado parte de nuestro club y le deseamos toda la suerte en su futuro personal y profesional", concluyó la misma nota de prensa.

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