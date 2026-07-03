Jamaica y Surinam elevan a 120 los Estados de la ONU contrarios al veto de atrocidades en el Consejo de Seguridad

Francia ha conseguido el respaldo de Jamaica y Surinam en la iniciativa franco-mexicana para eliminar el derecho a veto para casos de "atrocidades en masa" en el seno del Consejo de Seguridad, una propuesta que cuenta ya con el respaldo de 120 Estados miembro de Naciones Unidas.

El anuncio ha sido efectuado por el ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, quien ha agradecido a ambos países que se sumen al respaldo a la llamada Declaración Política sobre la Suspensión del Derecho de Veto en Casos de Atrocidades Masivas que Francia y México comenzaron a impulsar hace más de 10 años ya, en agosto de 2015.

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Si bien la palabra "veto" nunca aparece en la Carta de las Naciones Unidas, su ejercicio por parte de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, particularmente en situaciones de atrocidades, "puede tener un efecto desproporcionado en la legitimidad de la ONU y obstaculizar la búsqueda de justicia para las víctimas de tales crímenes", lamentó en su momento la ONG Coalición por el Tribunal Penal Internacional.

En su declaración de 2015, Francia y México entienden que "el Consejo de Seguridad no debe verse impedido por el uso del veto de adoptar medidas destinadas a prevenir o poner fin a situaciones que impliquen la comisión de atrocidades masivas" porque "el veto no es un privilegio, sino una responsabilidad internacional".

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"La inercia positiva debe continuar", ha declarado Barrot en su celebración sobre la incorporación de los dos países caribeños.