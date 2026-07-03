Bruselas admite que aún hay "problemas técnicos" en el nuevo control fronterizo de la UE

Cork (Irlanda), 3 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este viernes que la institución está trabajando con los Estados miembros para resolver los problemas técnicos del nuevo sistema de controles fronterizos de la Unión Europea (UE), que aerolíneas y aeropuertos han pedido suspender durante julio y agosto por las esperas que genera.

"Queda todavía bastante por hacer para tener estos problemas técnicos resueltos con los Estados miembros", dijo la política alemana durante una rueda de prensa tras la visita del colegio de comisarios europeos a Cork con motivo del inicio de la presidencia irlandesa del Consejo de la UE.

PUBLICIDAD

Recordó que el sistema no cambia las normas comunitarias sobre la entrada y salida de la UE, sino que aporta "transparencia" a la hora de cumplirlas.

Los aeropuertos y aerolíneas europeas enviaron el miércoles una carta a von der Leyen en la que le piden "actuar de inmediato" y adoptar medidas que incluyen permitir a los Estados miembros suspender totalmente el nuevo sistema "de manera preventiva, siempre que el volumen de pasajeros supere la capacidad operativa de las instalaciones de control fronterizo, al menos durante los meses de julio y agosto".

PUBLICIDAD

En la misma alertan de que se ha llegado "a un punto crítico" y que la implementación del sistema, que comenzó en abril, "está provocando graves consecuencias operativas, afectando a los pasajeros y sometiendo a las autoridades fronterizas, aeropuertos y aerolíneas a una presión insostenible".

En algunas ocasiones el tiempo de espera para pasar el control supera las cinco horas, afirman.

Por su parte, el ministro del Interior irlandés, Jim O'Callaghan, defendió la efectividad del sistema, aunque recordó que la normativa europea ya cuenta con un mecanismo que permite suspenderlo.

"Hay aproximadamente 1.000 personas que han sido identificadas como un peligro para la Unión Europea que han sido detenidas y retenidas como resultado del sistema de entradas y salidas. Así que creo que es efectivo para proteger la seguridad de la UE", dijo en declaraciones a la prensa en Cork.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo comunitario argumentó el miércoles, a través de un portavoz, que el impacto del sistema en la mayoría de los aeropuertos es "limitado" y que están ofreciendo apoyo tanto a los Estados como al sector de la aviación para su implementación, al tiempo que ha pedido una reunión con los representantes del sector en las próximas semanas. EFE

(foto)