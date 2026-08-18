Ejército israelí reprende a tropas por pintar números en la frente de palestinos detenidos

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Jerusalén, 18 ago (EFE).- El Ejército israelí confirmó a EFE este martes que un grupo de soldados detuvieron a palestinos el lunes en Qabatiya (norte de Cisjordania) y los marcaron pintándoles números en la frente, tras lo que se reprendió a los autores de las marcas.

"Las fuerzas de seguridad marcaron a sospechosos que fueron interrogados como parte de la operación", recoge el comunicado compartido con esta agencia.

"Tras el incidente, los comandantes recalcaron a los soldados la gravedad de su conducta y se aprendieron lecciones del incidente", concluye el comunicado, que no expone que se tomara ninguna medida de castigo más con los soldados por la humillación a los detenidos.

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Un vídeo difundido en medios palestinos muestra a uno de los detenidos tras su liberación, identificado como el periodista Mohamed Zakarneh, con un "44" escrito en la frente.

Ya en abril, soldados israelíes dibujaron en las manos de un grupo de mujeres palestinas números para identificarlas cuando se disponían a entrar al campamento de refugiados de Yenín (norte) a recuperar enseres, dado que la zona continúa ocupada militarmente por Israel y miles de residentes permanecen desplazados y sin acceso a sus casas desde enero de 2025.

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Entonces, las fuerzas armadas también dijeron haber "aprendido lecciones" sobre lo ocurrido, que calificaron como "un caso de falta de criterio". EFE