Expertos de la ONU denuncian al menos 16 ejecuciones por narcotráfico en Singapur este año

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Ginebra, 18 ago (EFE).- Al menos 16 personas han sido ejecutadas en lo que va de año en Singapur por delitos relacionados con las drogas, una cifra similar a la de todo 2025, denunciaron este martes expertos de Naciones Unidas que pidieron a las autoridades de la ciudad-estado que pongan fin a ese "uso ilegal" de la pena capital.

"En 2025 fueron ejecutadas 17 personas, 15 de ellas por delitos relacionados con drogas, y al menos 16 han sido ejecutadas este año", señalaron los expertos en un comunicado.

Recordaron que en virtud del derecho internacional los Estados que no han abolido aún la pena de muerte sólo pueden imponerla por los "delitos más graves", entendidos como aquellos que impliquen un homicidio intencionado.

Los delitos por narcotráfico "no alcanzan ese umbral", por lo que las ejecuciones en Singapur "constituyen privaciones arbitrarias del derecho a la vida y deben cesar", insistieron en el comunicado.

También mostraron su preocupación por la aplicación de la pena de muerte a ciudadanos extranjeros y personas de edad avanzada, recordando a Singapur su obligación de garantizar la igualdad y no discriminación.

Singapur debe "detener inmediatamente todas las ejecuciones, poner fin al uso y la imposición obligatoria de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas y establecer una moratoria oficial con vistas a la abolición total" de la pena capital, concluyeron.

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Firmaron el comunicado los relatores de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz), tortura y malos tratos (Pau Pérez) y los miembros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. EFE