UNAM cierra examen presencial en sedes foráneas tras polémica por IA y llega a la capital

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Ciudad de México, 16 ago (EFE).- Con la jornada realizada en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, concluyó este domingo la aplicación del examen presencial de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en tres sedes foráneas, tras las jornadas desarrolladas en León, Guanajuato, y Oaxaca, Oaxaca y ahora llegará a la Ciudad de México.

En un comunicado, la UNAM, la mayor universidad de México y una de las mayores universidades de América Latina con 350.000 estudiantes, recordó que el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 se desarrollará la parte final del proceso extraordinario con las tres últimas jornadas en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana.

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Según datos de la UNAM en la sedes de León y Oaxaca, 2.611 aspirantes repitieron el examen de ingreso a licenciatura después de irregularidades detectadas en el proceso en línea, entre ellas el uso no autorizado de herramientas de inteligencia artificial (IA), mientras que en Tijuana fueron 364 aspirantes, para un total de 2.975 aspirantes.

La aplicación de la evaluación en Ciudad de México será la última y mayor etapa con tres turnos diarios y donde se esperan alrededor de 40.000 aspirantes, esto luego de que la UNAM informó hace unos días que unos 45.000 aspirantes, de alrededor de 58.000, se habían registrado para el examen en las cuatro sedes.

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Los aspirantes tienen que responder una prueba de 120 preguntas en formato digital mediante tabletas sin conexión a internet y bajo supervisión presencial permanente, un esquema implementado por la institución después de la polémica que provocó su primer proceso de admisión completamente en línea.

El examen presencial de control fue convocado después de que una comisión técnica revisara las anomalías registradas durante el concurso de selección para el ciclo escolar 2026-2027.

La controversia comenzó tras detectarse resultados atípicos y otras irregularidades en las evaluaciones realizadas en línea, un modelo que la UNAM había implementado por primera vez este año.

Entre las prácticas detectadas estuvieron el uso de herramientas de IA y el apoyo externo para responder los cuestionarios, pese a los mecanismos de vigilancia digital empleados durante la evaluación.

Ante las anomalías, la comisión técnica de expertos recomendó aplicar un examen de control presencial a determinados aspirantes con el objetivo de garantizar la equidad y certeza del concurso.

Además, la UNAM anunció tres auditorías relacionadas con la contratación y operación de la empresa encargada de aplicar los exámenes en línea, además de dar por terminado anticipadamente el contrato con la plataforma responsable del proceso. EFE