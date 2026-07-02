Israel vuelve a atacar el sudoeste de Siria

El Ejército de Israel ha atacado en la madrugada de este jueves zonas rurales de las gobernaciones de Dará y Quneitra, en el sudoeste de Siria, impactando con artillería contra varias localidades, si bien los medios sirios no informan de víctimas.

En la gobernación de Dará, los ataques han tenido lugar en las inmediaciones de las aldeas de Jamla y Abdín, en la cuenca del río Yarmuk, donde han impactado "varios proyectiles de artillería" mientras aviones de reconocimiento israelíes sobrevolaban la zona, según ha informado la agencia de noticias estatal siria SANA, que recoge que no se han registrado víctimas.

PUBLICIDAD

Asimismo, en Quneitra, las fuerzas israelíes habrían atacado terrenos agrícolas de las localidades de Bariqa y Kodna, afectando a zonas de cultivo, pero sin causar heridos tampoco en este caso.

Este nuevo ataque llega tras el registrado el pasado domingo, también en estas gobernaciones y, de hecho, coincidiendo algunas de las hostilidades en la localidad de Abdín y la cuenca del Yarmuk. El Gobierno sirio condenó entonces "enérgicamente los ataques israelíes", acontecidos apenas un día después de que las propias Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaran haber "eliminado a varios terroristas armados en la zona de seguridad del sur de Siria".

PUBLICIDAD

Entonces, un portavoz militar aseguró que las tropas israelíes "seguirán operando en la zona de seguridad del sur de Siria y eliminarán cualquier amenaza para los ciudadanos del Estado de Israel y para las FDI".

ISRAEL AFIRMA QUE SU EJÉRCITO PERMANECERÁ POR "TIEMPO ILIMITADO"

El Ejecutivo de Israel ha incidido en reiteradas ocasiones en que mantendrá esta "zona de seguridad", y, de hecho, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presumía a finales de junio de las zonas ocupadas por el Ejército israelí tanto en Siria como en Líbano y la Franja de Gaza.

PUBLICIDAD

Tanto es así que el principal nexo del Gobierno con las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha subrayado este mismo miércoles que "las FDI no se retirarán y permanecerán en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza por un período de tiempo ilimitado".

"Nuestra política para defender las fronteras del Estado de Israel (...) es clara", ha afirmado. "Proteger a nuestros residentes y a comunidades de esas zonas frente a elementos yihadistas" es, ha alegado, "el fin" de la ocupación militar israelí en estos territorios.

PUBLICIDAD

Pese a la prominencia de las campañas militares de Israel en Líbano y la Franja de Gaza, Siria ha sufrido también reiterados ataques. De hecho, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha contabilizado 39 ataques israelíes contra territorio sirio desde principios de 2026, de los cuales dos fueron ataques aéreos y 37 terrestres.

La mayoría de ataques terrestres han tenido lugar en Quneitra, donde una veintena de operaciones se han saldado con la muerte de al menos tres personas, y en Dará, que registra 16 de esas acciones, así como un joven herido en las mismas.

PUBLICIDAD

Los dos ataques aéreos se produjeron en la frontera sirio-libanesa, donde murió un supuesto traficante de armas, y en una zona rural de Damasco, donde un civil perdió la vida, según los datos del Observatorio.