Guterres subraya que la pena de muerte "no hace justicia" y reitera su compromiso con su abolición "universal"

El secretario general del Naciones Unidas, António Guterres, ha defendido que, a su juicio, la pena de muerte "no hace justicia", al tiempo que ha insistido sobre su compromiso con la "abolición universal" de la pena capital de forma "firme" y "sin excepciones".

"La pena de muerte no hace justicia", ha manifestado en un mensaje publicado en redes sociales en el cual se ha referido a la misma como una "forma inhumana de castigo que pone en peligro vidas inocentes y no tiene cabida en el siglo XXI".

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En esa línea, Guterres se ha mostrado "plenamente convencido" sobre su postura de defender la "abolición universal" de la pena capital "de forma firme y sin excepciones".

Sus palabras llegan en el marco de la celebración, del 30 de junio al 2 de julio en París, del Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, y poco después de que Jordania haya ejecutado a seis reos tras nueve años sin aplicar en el país pena capital alguna, todos ellos condenados en distintos casos por ataques con muertos contra las fuerzas de seguridad.

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De acuerdo con el último informe publicado por la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI), en el año 2025 fueron registradas al menos 2.707 ejecuciones en 17 países, lo que supone un "aumento del 78%" con relación a las "1.518 ejecuciones de las que se tuvo constancia en 2024".

"Es la cifra más alta registrada por AI desde 1981, año en el que se tuvo constancia de 3.191 ejecuciones, sin incluir a China", ha indicado la organización.

Concretamente, Amnistía identifica como países con mayor número de ejecuciones a China, con "miles" de reos a los cuales se les ha aplicado esta pena; Irán, con 2.159; Arabia Saudí, con 356; Yemen, con 51, y Estados Unidos, con 47.

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Con relación a Oriente Próximo y el norte de África, la ONG apunta a un "aumento de forma alarmante" del número de ejecuciones en la región, tras pasarse de 1.442 en 2024 a 2.611 en 2025. No obstante, señala que Asia y Oceanía se ha mantenido como la región del mundo "con mayor número de ejecuciones".