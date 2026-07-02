Teherán recalca que el estrecho de Ormuz está "bajo mando iraní" y no de EEUU

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, ha remarcado este jueves que el estratégico estrecho de Ormuz está "bajo mando iraní" y no del Ejército estadounidense, al tiempo que ha considerado que la seguridad en Oriente Próximo se "garantiza" con la "retirada" de Estados Unidos de la región.

"El estrecho de Ormuz está bajo mando iraní, no del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM)", ha espetado el viceministro de la República Islámica en un mensaje publicado en redes sociales en alusión a un encuentro entre miembros del Ejército estadounidense y líderes de Defensa de una docena de países de la región de Oriente Próximo, celebrada este miércoles en Bahréin.

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Defendiendo así que "una reunión militar" en Bahréin "no puede establecer el orden jurídico ni la seguridad en el golfo Pérsico", Qaribabadi ha considerado que la seguridad regional "se garantiza poniendo fin a la intervención y con la retirada de Estados Unidos de la región, respetando la soberanía de los estados y aceptando las nuevas realidades geopolíticas".

Horas antes, el CENTCOM publicó un comunicado en el que informaba de que su jefe, el almirante Brad Cooper, había mantenido un diálogo sobre seguridad regional con altos mandos militares del Bahréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Yemen.

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Todos ellos, ha precisado el texto, han debatido sobre la situación actual de la seguridad regional y las "oportunidades" para "mejorar" la colaboración en materia de defensa en la zona. También, agrega el comunicado, han "subrayado su compromiso común con la libre circulación del comercio a través del estrecho de Ormuz".

"Seguimos estando codo con codo con nuestros socios regionales", ha defendido Cooper añadiendo que estas conversaciones han "puesto de relieve" el "compromiso común con la seguridad y la estabilidad regionales".

Durante los últimos meses, las autoridades iraníes han insistido en que el estrecho debe quedar gestionado por Teherán y Mascate, países costeros, y han apostado por sacar adelante un nuevo mecanismo, en medio de llamamientos internacionales por parte de Washington y otros países en favor de que la situación vuelva a ser la que existía antes del conflicto, incluida la ausencia de posibles peajes.

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