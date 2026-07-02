El brent cae el 1 %, hasta los 70,8 dólares, ante el avance de las negociaciones EEUU-Irán

Madrid, 2 jul (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre baja este jueves el 1 %, hasta los 70,84 dólares, nuevos mínimos desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, mientras los inversores acogen con optimismo el avance en las negociaciones entre Washington y Teherán.

A las 7:00 horas (5:00 GMT) de este jueves, el brent, el crudo de referencia de Europa, cae el 1,02 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 70,84 dólares, con lo que mantiene la tendencia bajista de la víspera.

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Este miércoles, el brent descendió el 1,87 %, en un contexto en el que mediadores de Catar y Pakistán se reunieron por separado en Doha con delegaciones de Estados Unidos e Irán, dentro de las conversaciones técnicas indirectas sobre la implementación del Memorando de Entendimiento firmado entre ambos países tras el conflicto iniciado a finales de febrero.

El portavoz de la Cancillería de Catar, Majed Al Ansari, declaró en X que se registraron avances positivos "en temas relacionados con el Memorando de Entendimiento de Islamabad", con base en lo tratado en la Cumbre de Lake Lucerne, en Suiza.

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También añadió que las partes acordaron continuar las conversaciones, con una próxima reunión que se fijará "en el momento más pronto posible".

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que el proceso de "desnuclearización" de Irán avanza bien y que habían mantenido "reuniones muy buenas", a pesar de los ataques recientes de las fuerzas estadounidenses contra la República Islámica y las versiones contradictorias alrededor de las conversaciones indirectas en Doha.

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Teherán, por su parte, anunció la creación de una vía de comunicación para tratar las violaciones del memorando de entendimiento durante las negociaciones en Catar.

En este contexto, también influyó en la caída del precio del petróleo que Estados Unidos y una docena de países árabes reafirmaron su compromiso con la seguridad en el estrecho de Ormuz en una reunión de altos mandos militares en Baréin.

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No obstante, este jueves, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, reivindicó el control de su país sobre el estrecho de Ormuz y rechazó el diálogo de seguridad regional celebrado la víspera en Baréin. EFE