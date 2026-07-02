Grupo Lufthansa reanuda sus vuelos regulares a Israel

Grupo Lufthansa y su aerolíneas filiales han reanudado sus vuelos regulares entre Fránkfurt y Tel Aviv (Israel) dentro de un contexto favorecido por el reciente acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

En concreto, desde ayer miércoles despegan dos vuelos diarios de Lufthansa hacia el país asiático, mientras que también se reanudarán próximamente las operaciones de la aerolínea Condor.

Sobre Austrian Airlines, también filial del grupo, retomó la ruta a Israel desde Viena ya en junio y, a partir de ahora, aumenta el número de vuelos a 11 a la semana, según ha informado un portavoz de la compañía a la agencia 'DPA'.

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A partir de mediados de julio, Eurowings también tiene previsto volver a Israel: habrá hasta tres vuelos semanales entre Düsseldorf y Tel Aviv, y desde Hamburgo está previsto un vuelo semanal a partir del 10 de julio.

Para agosto, Grupo Lufthansa ha anunciado más conexiones para Lufthansa desde Múnich, para Swiss desde Zúrich y para Brussels Airlines desde Bruselas. Condor tiene previsto iniciar sus vuelos regulares a partir del 2 de agosto.

Por el contrario, la oferta de vuelos del grupo a Dubái, así como a muchos otros destinos de la región en crisis, permanecerá suspendida hasta el 24 de octubre por motivos operativos.

En el caso de otras aerolíneas europeas, Wizz Air volvió a operar vuelos desde y hacia el aeropuerto Ben Gurion desde el 28 de mayo, mientras que Air Europa reanudó su operativa a Tel Aviv desde el pasado lunes, 29 de junio, comenzando con cuatro frecuencias semanales que elevará de forma progresiva hasta cinco a partir de mediados de julio y hasta seis durante el mes de agosto.

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