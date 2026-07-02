Prisión provisional sin fianza para el detenido por el asesinato de su pareja en Mairena

El juez de la plaza número 5 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado este pasado lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón detenido como presunto autor de la muerte de una mujer de 44 años en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el hombre ha recibido finalmente el alta hospitalaria, dado que también presentaba heridas por arma blanca, "presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo".

Se le investiga por un presunto delito de asesinato. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido, de unos 46 años, se ha acogido a su derecho a no declarar

Como medidas penales, y para el caso de que pudiera salir en libertad provisional o le fuera concedido algún permiso penitenciario, el juez le ha impuesto la prohibición de comunicarse y de aproximarse a menos de 500 metros del hijo menor de edad de la pareja.

PUBLICIDAD

Como medidas civiles el juez ha acordado para este varón la suspensión de la patria potestad, de la guarda y custodia, del régimen de visitas, comunicación o estancias respecto del menor de edad, hijo de la pareja.

En contexto, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, confirmaba que los agentes que se personaron en el lugar de los hechos verificaron la existencia de una mujer que presenta heridas compatibles con el uso de armas blancas. En el interior del domicilio también se encontraba este varón, nacido en el año 82.

PUBLICIDAD