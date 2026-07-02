El centrocampista español Luis Milla ficha por el Como de Cesc Fàbregas hasta 2029

El centrocampista español Luis Milla se ha convertido este jueves en nuevo jugador del Como 1907, al que llega traspasado procedente del Getafe y con el que firma un contrato hasta 2029, equipo en el que estará a las órdenes del técnico catalán Cesc Fàbregas y que disputará la próxima edición de la Liga de Campeones.

"El Como 1907 se complace en anunciar el fichaje del centrocampista español Luis Milla, procedente del Getafe CF. El jugador, de 31 años, se incorpora al equipo con un traspaso definitivo hasta junio de 2029, aportando experiencia, creatividad y calidad técnica al centro del campo de Cesc Fàbregas", apunta el comunicado emitido por el equipo italiano.

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Luis Milla se marcha al conjunto italiano, con el que disputará la próxima temporada la Liga de Campeones, después de cuatro temporadas en el Getafe, donde era uno de los jugadores más influyentes del equipo. "Conocido por su seguridad en la posesión del balón, su visión de juego y su capacidad para gestionar el ritmo del partido", sumó diez asistencias en 37 partidos de Liga, siendo el segundo con más pases de gol en la competición.

El entrenador del Como 1907, Cesc Fàbregas, afirmó que Luis Milla es un jugador "con una gran comprensión del juego". "Nos aporta control, calidad y experiencia en el centro del campo, pero, sobre todo, tiene la personalidad y la ambición que buscamos. Ayudará al equipo de muchas maneras, tanto con el balón como sin él, y estamos encantados de darle la bienvenida a Como", añadió.

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A su llegada al Como 1907, Milla declaró que está "muy contento y lleno de ambición" por este nuevo reto, un proyecto cuyos valores comparte y que está dirigido por un entrenador como Cesc Fàbregas. "Traigo conmigo mis ganas de mejorar, mi experiencia y mi deseo de ayudar al equipo. Estoy deseando jugar ante nuestra afición y luchar juntos por una gran temporada", destacó.