Más Madrid estudiará "todas las vías" para denunciar ley del concebido no nacido al no respetar "separación de poderes"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado este jueves que su formación estudiará "todas las vías" para denunciar la ley del concebido no nacido, aprobada esta misma mañana en el Pleno de la Asamblea, por no respetar la "separación de poderes".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que su formación haya pedido un receso en el Pleno al votarse una enmienda del PP que entienden que sería "inconstitucional", y que permite modificar esta ley por decreto.

PUBLICIDAD

Bergerot ha afirmado que pensaba que el propio PP iba a retirar la ley por esa "advertencia de inconstitucional". "Nos hemos quedado sorprendidos de que no la retiraran", ha señalado, a lo que ha añadido que ahora estudiarán todas las vías posibles para denunciar lo que consideran que es una "deriva autoritaria" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Considera que con esto el Gobierno de Ayuso se ha "quitado la careta" y ha demostrado que se piensa que está "por encima de la Constitución", la que "manosean cuando les viene bien", por lo que estudiarán la posibilidad de elevar esta cuestión al Tribunal Constitucional.

PUBLICIDAD