Agencias

Portugal decreta este domingo dia de luto nacional pelas vítimas do duplo terremoto na Venezuela

Guardar
Google icon
Imagen 6Z2Y4P7FQNH2FMCGVMOHMN5GMQ

Portugal decretou este domingo, 5 de julho, dia de luto nacional pelas vítimas do duplo terremoto na Venezuela, em sinal de respeito aos falecidos, entre os quais se encontram 75 portugueses e numerosos descendentes de portugueses.

"Em memória das vítimas dos terremotos na Venezuela, em particular dos portugueses e dos descendentes de portugueses, decretamos o próximo domingo, 5 de julho, como Dia de Luto Nacional", afirmou o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, em uma mensagem nas redes sociais.

PUBLICIDAD

O líder português destacou os contatos mantidos com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, e com as demais autoridades. "Acompanhamos de perto nossas equipes e todos os trabalhos no local, em contato permanente com as autoridades venezuelanas", indicou.

As autoridades portuguesas confirmaram 75 mortos, dos quais 65 tinham dupla nacionalidade, enquanto ainda há 66 cidadãos desaparecidos após o duplo terremoto registrado na última quarta-feira no norte da Venezuela.

As autoridades venezuelanas elevaram para cerca de 2.300 o número de mortos e para mais de 11.000 o de feridos pelos terremotos de magnitude 7,5 e 7,2 na escala de Richter registrados há uma semana no centro da costa venezuelana.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El centrocampista español Luis Milla ficha por el Como de Cesc Fàbregas hasta 2029

El centrocampista español Luis Milla ficha por el Como de Cesc Fàbregas hasta 2029

Tebas: "Tengo ganas de ver el informe del Real Madrid, si alguien no se puede quejar son ellos y el Barça"

Tebas: "Tengo ganas de ver el informe del Real Madrid, si alguien no se puede quejar son ellos y el Barça"

Prisión provisional sin fianza para el detenido por el asesinato de su pareja en Mairena

Prisión provisional sin fianza para el detenido por el asesinato de su pareja en Mairena

Más Madrid estudiará "todas las vías" para denunciar ley del concebido no nacido al no respetar "separación de poderes"

Más Madrid estudiará "todas las vías" para denunciar ley del concebido no nacido al no respetar "separación de poderes"

País Vasco propone retirar el Estatuto Marco y "empezar de nuevo" buscando el consenso con las CCAA y los médicos

País Vasco propone retirar el Estatuto Marco y "empezar de nuevo" buscando el consenso con las CCAA y los médicos