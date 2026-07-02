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Flyboard cierra una ronda de 1,9 millones de euros para llevar los agentes de voz con IA al 'mid-market'

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La 'startup' barcelonesa especializada en agentes de voz impulsados por inteligencia artificial para el 'mid-market' Flyboard ha cerrado una ronda pre-seed de 1,9 millones de euros liderada por b2venture, con la participación de Kfund y Yellow, para acelerar el desarrollo de su tecnología y expandir su actividad en España.

Los fondos obtenidos se destinarán al refuerzo de los equipos de ventas, operaciones e ingeniería, así como a acelerar el desarrollo del producto y aumentar la capacidad comercial de la empresa, según informó la firma en un comunicado.

Una parte relevante de la inversión se canalizará al desarrollo de la arquitectura tecnológica y operativa y permite desplegar agentes. Entre otras capacidades, la plataforma incorpora sistemas de supervisión automática que detectan incidencias, generan acciones correctivas y ayudan a mejorar progresivamente el comportamiento de los agentes mediante inteligencia artificial.

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Flyboard trabaja con empresas como Grupo Planeta, Dominion, EAE, Elha o Barbiku, entre otras, y sus agentes ya están desplegados en sectores como educación, telecomunicaciones, energía, servicios para el hogar o la salud.

La compañía opera actualmente en España, Alemania y Latinoamérica, aunque su primer foco de crecimiento seguirá siendo el mercado español antes de acelerar su expansión hacia otros países europeos.

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