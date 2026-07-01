Ibercaja nombra un nuevo consejero externo y eleva el número de miembros del consejo de 11 a 12

La junta general extraordinaria y universal de accionistas de Ibercaja Banco, en sesión celebrada este martes, ha acordado por unanimidad el nombramiento de Jesús Manuel de Miguel Lencero como miembro del consejo de administración, con el carácter de consejero externo dominical, por el plazo de cuatro años.

Según ha informado este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el nombramiento de Lencero se ha producido tras obtener el pronunciamiento favorable de las autoridades de supervisión competentes y una vez obtenido el informe favorable de la Comisión de Nombramientos.

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De este modo y según lo acordado por la junta general de accionistas de Ibercaja, el número de miembros del consejo de administración se amplía de 11 a 12, de los que cinco son consejeros externos dominicales (cuatro de ellos a propuesta de la Fundación Bancaria Ibercaja y uno propuesto por las otras tres fundaciones accionistas minoritarias), un consejero ejecutivo, un consejero "otro externo" y cinco consejeros externos independientes.

Jesús Manuel de Miguel Lencero fue consejero del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Badajoz y de la Inmobiliaria Municipal de Badajoz y actualmente es consejero de Iniciativas Pacenses por parte de la Fundación Caja Badajoz, en cuyo patronato ostenta el cargo de vicepresidente segundo.

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