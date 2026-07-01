EEUU prorroga por un mes el permiso para operar a petrolera serbia NIS de propiedad rusa

Zagreb, 1 jul (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos ha prorrogado hasta el 31 de julio la licencia para operar a la petrolera serbia NIS, sancionada por su propiedad mayoritaria rusa, informó este miércoles la televisión pública serbia RTS.

La nueva licencia, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, permite a NIS, la única empresa en Serbia dedicada a la exploración, producción y procesamiento de petróleo, continuar con su trabajo.

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"La OFAC nos acaba de informar de que la licencia de explotación para la continuación de las actividades de NIS se ha prorrogado otros 30 días, hasta el 31 de julio", precisó la ministra de Energía, Dubravka Djedovic Handanovic, en un breve comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

"De esta manera, la refinería de Pancevo sigue procesando petróleo crudo, lo cual es particularmente importante en la (actual) crisis energética mundial", añadió.

La planta de Pancevo, situada cerca de Belgrado, es la única refinería de Serbia. Gestionada por NIS y con una capacidad anual de 4,8 millones de toneladas, esta planta cubre hasta la fecha cerca del 80 % de la demanda nacional de combustibles.

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La petrolera, que cuenta con más de 400 gasolineras repartidas por Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rumanía y Bulgaria, fue sancionada por Washington a principios de 2025 para evitar que la venta de hidrocarburos financie la ofensiva militar rusa contra Ucrania.

Desde entonces, opera mediante exenciones de corta duración a dicha penalización.

La última prórroga del correspondiente permiso fue emitida el 16 de junio pasado por la OFAC, junto a una breve extensión de la licencia para las negociaciones en curso sobre la venta de la participación rusa en NIS al grupo energético húngaro MOL. Ambas licencias vencían hoy.

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Según la prensa serbia, MOL confirmó que también ha sido prorrogada hasta fin de julio la licencia para continuar con las conversaciones sobre su compra del 56,15 % de NIS que poseen los gigantes rusos Gazprom Neft y Gazprom.

El Gobierno serbio y MOL firmaron a mediados del pasado mes un acuerdo preliminar para la futura gestión de NIS, que prevé incrementar la participación del Estado serbio en un 5 %, adicional al 28,8 % que ostenta actualmente en la petrolera.

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Por su parte, MOL, en caso de convertirse en accionista mayoritario, se comprometería a garantizar el suministro energético al mercado local y a mantener operativa la refinería de Pancevo durante un período mínimo de diez años. EFE