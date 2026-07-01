La Reina despide al equipo médico de AECID que viaja a Venezuela: "Acompañáis con profesionalidad y mucho cariño"

La reina Letizia ha despedido este miércoles al equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que parte a Venezuela para atender las necesidades sanitarias urgentes tras los terremotos de la semana pasada, destacando que la ayuda humanitaria española "acompaña" desde la "profesionalidad, el rigor" y "con mucho cariño".

Así se ha pronunciado la reina en un discurso que ha dirigido a los primeros 44 profesionales sanitarios, logistas y cocineros voluntarios del hospital de campaña 'Start' antes de que partiesen en un vuelo desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en una despedida a la que también ha acudido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

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Doña Letizia ha deseado "lo mejor" al equipo que se dirige a Venezuela, especialmente en un contexto de "dureza" y con "dificultades esperables" por las consecuencias de los seísmos, que han dejado hasta la fecha más de 1.900 personas fallecidas y 10.500 han resultado heridas.

La reina ha destacado la importancia del trabajo de la AECID, que va a estar "acompañada" y "reforzada" por la sociedad civil, a través de diversas ONG y empresas. "Eso demuestra la respuesta efectiva que tiene España ante la petición de ayuda internacional por parte de Venezuela", ha subrayado.

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En este contexto, Doña Letizia ha subrayado "la profesionalidad, el rigor" y el "mucho cariño" con el que la cooperación y la ayuda humanitaria española "tiende la mano" a todas las personas que "lo están pasando mal".

AYUDA ADICIONAL DE 300.000 EUROS

Albares, que también ha agradecido a la reina Letizia su apoyo por acompañar al equipo de AECID en la despedida, ha indicado que el hospital de campaña 'Start' cuenta con un "equipo pluridisciplinar" que ya actuó con "buenos resultados" en circunstancias similares como fue el terremoto de Turquía (2023), el huracán en Jamaica (2025), o el ciclón Idai en Mozambique (2019).

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Según ha explicado el ministro, ofrecerá una atención hospitalaria con "90 personas en dos rotaciones distintas", que "van a poder ofrecer al pueblo hermano de Venezuela todo tipo de asistencia", especialmente apoyo psicológico, enfermería, traumatología y capacidades quirúrgicas "cuando sea necesario".

"El pueblo español está al lado del pueblo hermano de Venezuela y lo va a estar tanto tiempo como sea necesario", ha enfatizado el jefe de la diplomacia española, recordando que España envío al inicio de la catástrofe a rescatistas y ahora lo hace con el equipo 'Start', que representa "lo mejor" de la sanidad y solidaridad española.

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Además, ha confirmado el envío de un nuevo paquete de ayuda adicional por 300.000 euros "para poder trasladar material de refugio" para "las personas que han perdido sus casas". AECID ya movilizó un millón de euros de ayuda urgente para la población del país, canalizada a través del Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, trabajó estrechamente con Protección Civil para el envío de 63 efectivos y 9 perros de rescate, junto a un equipo propio dedicado a la evaluación y la identificación sobre el terreno de las necesidades sanitarias más urgentes.

"La comunidad internacional, a través del sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea y el conjunto de actores humanitarios, hemos activado mecanismos de emergencia que no hacen sino confirmar la importancia de un multilateralismo eficaz, de la cooperación entre Estados, y de una acción humanitaria guiada por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia", ha defendido Albares.

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DESPLIEGUE EN 36 HORAS

Una vez completado el despliegue del personal y del equipamiento, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha explicado que el hospital de campaña queda operativo en aproximadamente 36 horas. En esta ocasión el 'Start' se desplegará en formato 'EMT1', que corresponde a equipos médicos de emergencia con capacidad ambulatoria para proporcionar atención sanitaria básica y de urgencia sin hospitalización, especialmente adaptados a contextos donde se requiere reforzar la atención primaria.

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El 'Start' está diseñado para funcionar de forma completamente autosuficiente, con capacidad propia de generación eléctrica, abastecimiento de agua, logística y farmacia, evitando así sobrecargar unos servicios locales que, en las primeras fases de una emergencia, suelen encontrarse gravemente afectados.

Los 44 profesionales sanitarios, logistas y cocineros que prestarán apoyo en Venezuela provienen de diferentes comunidades autónomas, entidades locales y ONG colaboradoras, como CESAL y Médicos del Mundo.

DOS VUELOS FLETADOS POR REPSOL Y OPERADOS POR IBERIA

Los dos vuelos que han partido a Venezuela para el despliegue del 'Start' han sido fletados por la empresa Repsol. En el primero de ellos, operado por la compañía Iberia, se desplazan los 44 profesionales sanitarios y logistas, cocineros de la ONG CESAL, personal de Tragsa y AECID, entre ellos su director, Antón Leis; así como representantes de ONG que trabajan sobre el terreno.

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En un segundo vuelo que saldrá este mismo miércoles desde Torrejón, donde se encuentra el hangar de la AECID, se traslada la infraestructura del 'Start', junto a más de 150 palets con material humanitario y ayuda urgente.