Iberdrola, Endesa, Repsol y ACS lideran el reparto de más de 7.500 millones de euros en dividendos en julio

Treinta cotizadas españolas repartirán a sus accionistas más de 7.566 millones de euros en dividendos a lo largo del mes de julio, según los datos recopilados por Europa Press a partir de los calendarios proporcionados por las empresas de la Bolsa española.

Tres energéticas liderarán los pagos del verano. Iberdrola encabezará las retribuciones con más de 2.885 millones de euros, seguida de Endesa, que destinará 1.041 millones, y Repsol, con algo más de 609 millones. Por su parte, ACS distribuirá 517 millones de euros.

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De esta forma, 16 empresas del Ibex 35 superarán conjuntamente los 7.208 millones. Entre los integrantes del selectivo madrileño que premian a sus accionistas en julio también figuran Amadeus, Redeia, Acciona, Cellnex, Colonial, Enagás, Sacyr, Acerinox, Indra, Grifols, Fluidra y Rovi.

El total de 7.566 millones se alcanza sumando los pagos de MFE, CIE Automotive, Faes Farma, Gestamp, Línea Directa, Vidrala, Azkoyen, Global Dominion, Grupo Insur, Tubacex, Cevasa, Miquel y Costas, y Naturhouse.

REDEIA, SACYR Y GRIFOLS INAUGURAN LOS PAGOS DEL VERANO

Redeia, Sacyr, Grifols e Insur abren la temporada de pagos este miércoles 1 de julio.

Redeia retribuirá con un dividendo a cuenta de 0,6 euros brutos por acción y Sacyr destinará 0,1 euros brutos por título. Las acciones adquiridas desde el 29 de junio no tendrán derecho a dividendo en el caso de las dos empresas.

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En el caso de Grifols, el pago será de 0,0824 euros por acción de clase A y 0,095 por las que son de clase B. Sin embargo, la fecha de 'ex-date' para estas compañías es este martes 30 de junio, por lo que no se podrán sumar nuevos inversores con derecho a dividendo.

Por su parte, Sacyr e Insur distribuirán 0,1000 euros y 0,3900 euros brutos por título, respectivamente, a los accionistas que tengan títulos de las compañías antes del 29 de julio.

Entre las empresas del Ibex 35, Enagás y Amadeus cerrarán los pagos de la semana. Enagás completará el suyo con 0,6000 euros el jueves, 2 de julio, a los que tengan acciones de la firma antes del 30 de junio. Amadeus hará lo propio con 1,0100 euros el 3 de julio a los accionistas con títulos adquiridos antes del 1 de julio.

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REPSOL, INDRA, ACCIONA Y ENDESA PAGARÁN LA PRÓXIMA SEMANA

Repsol desembolsará 0,551 euros brutos por título el miércoles 8 de julio a los que tengan títulos antes del 6 de julio.

Indra y Acciona retribuirán a sus accionistas el jueves, 9 de julio con 0,30 euros y 5,75 euros brutos por título, respectivamente, según informaron ambas compañías este martes. Los títulos de Acciona con derecho a este dividendo se deben adquirir antes del 7 de julio.

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El viernes, 10 de julio, será el turno de Endesa para retribuir a sus accionistas, con un dividendo complementario de 1,084 euros brutos por título a quienes adquieran sus acciones antes del 8 de julio.

Asimismo, el lunes 13 de julio, Colonial sumará 0,26 euros por acción a los que tengan títulos de la inmobiliaria. Los que adquieran títulos de la empresa desde el 9 de julio no tendrán derecho a este pago.

Los dividendos de la primera quincena del mes finalizarán con Fluidra el martes, 14 de julio y Cellnex, Rovi, Vidrala y ACS el miércoles, 15 de julio.

IBERDROLA CIERRA EL MES DE DIVIDENDOS EL 27 DE JULIO

Entre las cotizadas del Ibex 35, Acerinox pagará a sus accionistas 0,31 euros brutos por acción el viernes, 17 de julio. Para tener derecho a dividendo, los títulos de deben conseguir antes del 15 de julio.

Por su parte, Iberdrola cerrará el calendario de julio el lunes 27 con un dividendo flexible. Los accionistas pueden elegir cobrar en acciones o en efectivo. El importe será de 0,427 euros brutos por acción a los que cuenten con acciones de la energética antes del 6 de julio.

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Asimismo, Naturhouse completará la lista el 27 de julio con 0,05 euros brutos por título a los que sean accionistas antes del 23 de julio.