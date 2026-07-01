Detenido un peligroso fugitivo reclamado en Francia por homicidio que intentaba huir hacia Marruecos

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un peligroso fugitivo, reclamado por las autoridades francesas por su presunta implicación en un homicidio cometido con arma de fuego el pasado 14 de junio en la localidad de Montbéliard, cuando intentaba huir con destino final a Marruecos.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la detención, realizada tres días después del crimen, ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre las autoridades policiales de ambos países y al rápido intercambio de información, que permitió localizar al sospechoso cuando se encontraba en plena huida con destino final a Marruecos.

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El homicidio se produjo en plena vía pública y los investigadores franceses lo atribuyen a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. El hallazgo durante un registro domiciliario de unos guantes azules de látex que habrían sido utilizados en el momento de cometer el homicidio fue especialmente relevante para el avance de la investigación y determinar la autoría del crimen.

Tras los hechos, el sospechoso emprendió un plan de fuga con el objetivo de abandonar Europa y refugiarse en Marruecos. De inmediato se activó un intercambio urgente de información entre las autoridades policiales francesas y españolas para determinar el posible recorrido que estaba realizando el fugitivo.

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Las gestiones practicadas permitieron establecer que el reclamado se dirigía hacia la provincia de Almería con la intención de continuar, posteriormente, hasta un puerto marítimo desde el que abandonar el espacio Schengen.

Por ello se estableció un dispositivo de vigilancia en la estación de autobuses de Almería que culminó con su detención cuando abandonaba el autobús en el que viajaba y se disponía a continuar su trayecto hacia la costa.

La Policía Nacional destaca su compromiso con la cooperación policial internacional y la rapidez en el intercambio de información para la localización y detención de delincuentes que intentan eludir la acción de la justicia cruzando fronteras.