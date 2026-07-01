Gobierno de Trump critica el "oportunismo" a Machado tras sismo en Venezuela, según Axios

Washington, 1 jul (EFE) – Fuentes de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump consideran el intento de la líder opositora venezolana María Corina Machado de regresar Venezuela un acto de "oportunismo político grotesco" tras los recientes terremotos, según informó el medio Axios.

De acuerdo con el reporte, divulgado este miércoles, funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca expresaron su malestar por los intentos de Machado de regresar a Venezuela en el contexto de la emergencia humanitaria, señalando que sus acciones han generado "drama innecesario" dentro del Departamento de Estado.

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"Es oportunismo político y es grotesco", afirmó un alto funcionario de la administración citado por Axios, mientras que otro sostuvo que la dirigente "quiere una sesión de fotos repartiendo nuestra ayuda" y que "esto tiene que ver con sus propios intereses".

El sismo de Venezuela ocurrido la semana pasada, que han dejado ya al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos, ha provocado tensiones políticas debido a que Machado ha insistido en querer volver a su país en medio de la crisis pero Washington ha insistido en que la prioridad en este momento son las tareas de rescate.

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Este miércoles, organizaciones opositoras venezolanas en Estados Unidos exigieron este jueves al presidente Donald Trump que cambie su relación con el "gobierno tutelado" de Delcy Rodríguez tras los terremotos en el país suramericano, al criticar que Washington se declare "complacido" con las labores de reconstrucción.

Las principales organizaciones de exiliados en Doral, ciudad al sur de Florida que tiene la mayor proporción de venezolanos en EE.UU., acusaron a la presidenta interina del país suramericano y a los funcionarios gubernamentales de entorpecer los esfuerzos civiles de rescate y distribución de ayuda.

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Previo al terremoto, y durante los últimos meses, la Administración Trump ha mostrado su aprobación a Rodríguez, quien ha accedido a los acuerdos comerciales, mineros y principalmente petroleros exigidos por Washington, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. EFE