Accidente de camión de bomberos en Portugal deja un muerto y tres heridos

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Lisboa, 15 ago (EFE).- Un civil falleció y tres bomberos resultaron heridos este sábado a raíz de un accidente en el norte de Portugal en el que se ha visto implicado un camión de bomberos que se dirigía a combatir un incendio, informó el Ejecutivo luso.

El Ministerio del Interior explicó en un comunicado que el accidente se produjo en la localidad de Amarante y que el vehículo de los bomberos estaba "integrado en un dispositivo de combate del incendio que afecta al municipio de Celorico do Basto", sin dar más detalles.

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"En este momento de dolor, el Ministerio del Interior presenta sus más sentidas condolencias a la familia y amigos de la víctima, a quien expresa toda su solidaridad", añadió la cartera.

El titular de este Ministerio, Luís Neves, manifestó en la nota "su proximidad a los tres bomberos heridos", deseándoles una rápida recuperación.

Según datos de la Protección Civil portuguesa, en Celorico do Basto hay dos incendios rurales, uno "en curso" y otro "dominado", que mantienen en el terreno entre ambos a 89 efectivos, 26 vehículos y un medio aéreo.

De acuerdo a la misma fuente, esta jornada hay cinco "incidencias significativas" relacionadas con incendios rurales, concentrados en las regiones Norte y Centro de Portugal.

El que más medios moviliza se encuentra en la localidad de Vinhais, que mantiene en el terreno a 154 efectivos, 60 medios terrestres y 1 medio aéreo. EFE

cch/gpv