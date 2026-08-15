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El chileno Tabilo puede con Lennard y espera a Jódar o Shapovalov en tercera ronda

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Chicago (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo, número 29 del mundo, se impuso este sábado por 6-3 y 6-4 al alemán Jan Lennard Struff, número 43, para clasificarse para la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati, en la que espera a uno entre el español Rafael Jódar y el canadiense Denis Shapovalov.

Tabilo se relanzó tras la eliminación sufrida en primera ronda de Montreal contra el polaco Hubert Hurkacz y solventó su partido ante Struff sin conceder bola de rotura alguna.

El chileno conocerá su rival en la tercera ronda este mismo sábado, cuando Jódar, reciente semifinalista en Montreal, se medirá con Shapovalov en la pista Grandstand.

Tabilo y Jódar ya se vieron las caras dos veces este año, en Indian Wells, con victoria del chileno, y en Washington, con triunfo del español. EFE

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