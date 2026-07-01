Binance se queda sin licencia en Europa y deja en el aire desde ya a un millón de clientes

Madrid, 1 jul (EFE).- Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, se queda este miércoles sin licencia para operar en Europa y deja en el aire a más de un millón de clientes en el Viejo Continente y a más de medio millón de usuarios en España, según estimaciones del sector.

La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Mercados de Criptoactivos, conocido como MiCA, obliga a cualquier plataforma de servicios de activos digitales a tener una licencia oficial otorgada por al menos un Estado miembro para poder operar en el territorio comunitario.

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Esta medida pretende proteger al consumidor, mitigar la volatilidad y dotar al sector de una estructura legal sólida, transparente y comparable al marco legislativo de las entidades bancarias.

El reglamento impone controles estrictos contra el blanqueo de capitales mediante procesos de identificación de clientes, además de exigir transparencia en la estructura corporativa de las empresas.

Este martes expiró el periodo transitorio general de la normativa, abriendo paso a la entrada en vigor de la prohibición de operar para todas aquellas firmas que no hubieran conseguido esa validación en cualquiera de los países miembros.

Hasta ahora, las entidades que operaban bajo el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y custodia de monederos gestionados por los distintos estados han podido continuar desarrollando su actividad mientras se adaptaban al nuevo marco regulatorio europeo.

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Sin embargo, desde este momento, las entidades que no hayan obtenido autorización expresa de los supervisores comunitarios deberán cesar su actividad o articular mecanismos para garantizar una migración ordenada de clientes y activos.

Este es el caso de Binance, el más llamativo porque cuenta con millones de usuarios en todo el mundo, después de la reciente retirada de su solicitud de licencia ante la Comisión del Mercado de Capitales de Grecia.

La compañía, creada en 2017 y que arrastra el impacto del expediente penal de su fundador en Estados Unidos, no podrá operar en los países de la Unión Europea (UE), aunque asegura en su propia web que los fondos de sus clientes "permanecen seguros y protegidos, y seguirán siendo accesibles en todo momento".

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Binance ha afirmado que no abandona la región, sino que planea reorientar su estrategia para "obtener la autorización en otro Estado miembro de la UE en los próximos meses".

"Europa es una región importante para Binance, y nuestra ambición de operar bajo un marco MiCA claro, justo y armonizado", asegura la plataforma.

A pesar de sus planes futuros, la realidad deja a la compañía en una situación en la que ha tenido que suspender el registro de nuevos usuarios en múltiples países europeos y con la prohibición de captar dinero nuevo.

Este acontecimiento ha hecho que unas 200 firmas alternativas que sí cuentan con MiCA se hayan visto beneficiadas por su capacidad operativa y abiertas a recibir el capital y los clientes afectados por la suspensión de Binance.

El pasado viernes, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, reiteró esta prohibición europea y descartó que pudiera haber excepciones o prórrogas para conseguir esa licencia.

A finales de la semana pasada 14 empresas en España estaban autorizadas para prestar servicios de criptoactivos, a lo que se sumarían seis más que habían notificado su interés por conseguir la licencia.

Desde su lanzamiento en 2017, el bitcóin ha multiplicado su precio por más de 58, desde los 994,47 dólares a los 58.300 dólares de este martes, y por más de 126 cuando marcó su máximo de 126.198,07 dólares, en octubre de 2025.

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