Paula Vázquez, Nieves Álvarez y Raquel S. Silva, impresionantes en los Premios Academia de la Moda, la gala MET española

Después de dos años con la impresionante escalinata de la Biblioteca Nacional de España como escenario para los Premios de la Academia de la Moda Española, la conocida como 'MET Gala' patria ha celebrado su tercera edición desplegando su alfombra roja y demostrando el buen momento que atraviesa el sector en una noche única en el Gran Teatro Príncipe Pío para poner en valor a los grandes talentos de nuestra moda y premiar el trabajo, la creatividad y la trayectoria de los diseñadores españoles.

Y aunque han sido ellos los grandes protagonistas de la gala, con la presencia de nombres como Modesto Lomba, Juan Duyos, Ágatha Ruiz de la Prada, Alejandro de Miguel, Roberto Torreta, Rubén Hernández, Malne, Baro Lucas, Claro Couture, Hannibal Laguna, Francis Montesinos, Andrew Pocrid, Félix Ramiro, Ana Locking, Nacho Aguayo (Pedro del Hierro), o Maison Mesa entre otros, quienes han acaparado todos los focos han sido nuestras celebrities, que se han puesto sus mejores galas para reivindicar la moda 'Made in Spain' con una alfombra roja espectacular marcada por la elegancia y el glamour.

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Jesús Vazquez -que ha ejercido de presentador de los premios-, Jaydy Michel, Nieves Álvarez, Helen Lindes, Raquel Sánchez Silva, Paula Vázquez, Ana Fernández, Mónica Cruz, Lorena Gómez, Marta Flich, Jessica Goicoechea y Manu Moreno, entre los looks más impresionantes de la gala. ¡Todas las imágenes, a continuación!

Nieves Álvarez. No hay ranking en el que no aparezca la modelo. Impecable, todas sus apariciones se cuentan por sobresalientes en estilo y esta vez no iba a ser menos, ya que ha derrochado sofisticación con un precioso vestido escultórico sin mangas, con cuello redondo y cuerpo entallado con un delicado estampado floral en tonos pastel, y falda tableada con volumen y drapeado central en color nude. Un diseño de uno de los jóvenes talentos de la moda española, Guillermo Décimo, con el que ha brillado con luz propia.

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Paula Vázquez. Rivalizando en elegancia con su compañera en TVE, la presentadora ha lucido una auténtica obra de arte del alicantino Rubén Hernández inspirada en la película 'Sabrina' de Audrey Hepburn. Un diseño bicolor en blanco y negro realizado de forma artesanal con aplicaciones de cristales de Swarovski puestas a mano, que destacaba por su escote bardot estructurado y su impresionante cola con bordados florales.

Raquel Sánchez Silva. Cerrando el podio de honor, otra presentadora de TVE, que ha interpretado a la perfección la esencia de los Premios Academia de la Moda con un precioso diseño negro de la diseñadora Isabel Sanchís, con tirantes anchos, llamativo escote redondeado, falda abullonada y maxilazo rígido a la cadera rematando en cola confeccionado en el mismo tejido.

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Helen Lindes. La modelo ha escogido un diseño de tafetán de Rosa Clará en color rojo, con escote palabra de honor, cuerpo drapeado con cascada de flores y falda abullonada asimétrica con cola. Ideal.

Elena Sánchez. Apostando por el blanco, la periodista ha lucido un impactante vestido-abrigo de inspiración nupcial del diseñador Luis Berrendero, con capa tipo kimono esructurada, maxi cinturón con forma de lazo y hebilla joya, y falda evasé con vuelo.

Ana Fernández. La actriz ha enamorado con un diseño romántico de Pedro del Hierro en color rosa pálido que, más allá de su escote palabra de honor o su falda abullonada con maxi volumen y bolsillos -de factura impecable- marcaba la diferencia por un enorme clavel rojo bordado que recorrería el cuerpo del vestido. Nos encanta.

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Mónica Cruz. Encantada con su faceta de diseñadora, la actriz ha presumido de su talento para la moda con uno de sus diseños para Silvia Fernández. Un vestido midi con escote palabra de honor redondeado, cuerpo ajustado y falda de vuelo con un delicado estampado floral en tonos rosas, rojos y verdes sobre fondo burdeos, uno de los tonos de la temporada.

Jessica Goicoechea. Presumiendo del gran momento que atraviesa con Manu Moreno tras su reconciliación, la influencer se ha desmarcado del glamour en clave hollywoodiense del resto de invitadas y ha lucido un traje con estampado de cuadros príncipe de Gales en gris que destacaba por una chaqueta tipo top que dejaba al descubierto gran parte de su abdomen y dejaba entrever su pecho, y un pantalón ancho de tiro bajo.

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Jaydy Michel. Acompañada por Andrew Pocrid, ha lucido uno de los diseños más icónicos de la última colección del diseñador, un modelo blanco con lunares negros, escote palabra de honor, volantes ondulados ribeteados en negro y falda sirena. Ideal.

Ágatha Ruiz de la Prada. Fiel a su estilo, la diseñadora se ha vestido de sí misma y ha inundado de color la alfombra roja cn un minivestido verde lima formado por varias capas de flecos de tul, que ha combinado con bolso de charol naranja y sandalias rojas.

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Eva Soriano. La cómica ha apostado por Daniel Chong y ha lucido un original vestido con cuerpo ceñido en azul marino que se alarga hasta la cadera con maxi lazos de cuadros en gris y negro en los hombros, y falda asimétrica de volantes con el mismo estampado que los lazos, que se ajustaba a su silueta como una segunda piel.

Adela González. La diseñadora de TVE ha escogido el blanco y ha derrochado sofisticación con un diseño de princesa con top bordado con pedrería y escote en uve, y falda de plumas a capas rematada en cola.

Beatriz Luengo. La artista, una de las concursantes de la nueva edición de 'Maestros de la costura celebrity' ha brillado con un diseño rojo palabra de honor con drapeado central del que partía el inicio de la cola de la falda, y sandalalias de tiras en el mismo color.

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Claudia Martínez. La influencer ha presumido de embarazo con un bonito diseño en color rosa frambuesa con cuello chimenea, fajín drapeado a la cintura para marcar su abultada barriguita, y falda recta con una pequeña abertura lateral.

Benita. También ha habido patinazos, como por ejemplo el de la popular vidente y tertuliana, que ha escogido un llamativo diseño rojo con aplicaciones, lentejuelas y pedrería, con un impactante escote escultórico, que ha combinado con un chal a juego y un bolso con forma de rosa.

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Vicco. Cerramos la lista con otros de los estilismos más cuestionados de la noche, ya que la cantante, lejos del glamour del resto de asistentes, ha lucido un estilismo más propio de un festival, con minifalda efecto piel, blazer con costuras y boltas altas de plumas en color plata.