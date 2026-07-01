Agencias

Ucrania ataca de nuevo la refinería rusa de Ufá, a más de 1.300 kilómetros de la frontera

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Kiev, 1 jul (EFE).- Ucrania ha vuelto a atacar la refinería de petróleo de Ufá, capital de la región de Bashkiria, una infraestructura situada a más de 1.300 kilómetros de las posiciones ucranianas más cercanas a Rusia, según informó en redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Esta refinería ya fue atacada por las fuerzas ucranianas el pasado 25 de junio, en el marco de la campaña de bombardeos de larga distancia que lleva a cabo Kiev para socavar la industria petrolera rusa.

Según dijo Zelenski, la refinería de Ufá es una de las principales productoras de lubricantes de toda la Federación Rusa.

El presidente ucraniano informó asimismo de otro ataque contra una fábrica de componentes para misiles de la región rusa de Penza, a unos 600 kilómetros del frente.

Zelenski insistió en que Ucrania lleva a cabo estos ataques en respuesta a la agresión militar rusa y a los bombardeos contra sus pueblos y ciudades, y volvió a ofrecer a Moscú poner fin a la guerra ya. EFE

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