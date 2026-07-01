Exteriores eleva a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela, además de que son 11 los compatriotas que se encuentran los escombros.

Así lo ha comunicado el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los medios tras despedir al equipo médico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que parte a Venezuela para atender las necesidades sanitarias urgentes tras los potentes seísmos de la semana pasada.

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El ministro también ha señalado que este miércoles va a aterrizar un nuevo vuelo de repatriación en Madrid procedente de Venezuela "trasladando a 130 pasajeros", de los cuales 92 son españoles, pero también hay ciudadanos venezolanos, europeos y de otras nacionalidades con las que el Gobierno español está colaborando.

Las autoridades de Venezuela informaron este martes de que más de 1.900 personas han muerto y 10.500 han resultado heridas a causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que registró el pasado miércoles el centro de la costa venezolana y sus posteriores réplicas.

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