Taipéi insta a los barcos taiwaneses a ignorar las solicitudes de abordaje de China

Taipéi, 1 jul (EFE).- La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán instó este miércoles a los buques taiwaneses a ignorar las posibles solicitudes de abordaje e inspección por parte de los guardacostas chinos, en un contexto de tensión por la creciente actividad marítima de Pekín en aguas al este de la isla.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el subdirector de la CGA, Hsieh Ching-chin, afirmó que el Gobierno ha instruido a los buques taiwaneses para que, si se topan con esa situación, "notifiquen de inmediato" a los guardacostas isleños, se dirijan hacia sus patrulleras y "no atiendan a los requerimientos" de los guardacostas chinos.

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"Si la situación es apremiante, las patrulleras (de la CGA) se interpondrán entre ambos buques", aseveró Hsieh en una comparecencia parlamentaria.

El subdirector del organismo recalcó que China "no posee jurisdicción en las aguas orientales de Taiwán", razón por la que las embarcaciones taiwanesas "no deben atender" las peticiones de los barcos chinos.

Estas declaraciones se producen semanas después de que el Gobierno chino lanzara una "operación especial de control del tráfico marítimo" en aguas al este de Taiwán, como respuesta, según Pekín, al anuncio de Japón y Filipinas de iniciar negociaciones para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales en esa región.

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Según Pekín, el operativo buscaba ejercer su "jurisdicción administrativa de aplicación de la ley marítima" en la zona, reforzar sus capacidades de patrulla en aguas lejanas y de control del tráfico en "zonas marítimas clave", garantizar la seguridad de la navegación y "salvaguardar los intereses nacionales".

Durante el despliegue, que se extendió del 6 al 10 de junio, China inspeccionó un total de 198 buques y "corrigió" a tres, de acuerdo con un comunicado de su Ministerio de Transporte.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán registró un considerable aumento de la actividad marítima de Pekín el mes pasado, cuando contabilizó más de un centenar de buques oficiales chinos en los alrededores de la isla, una cifra que contrasta con los 44 de mayo y los 40 de abril.

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Las autoridades de Pekín consideran Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada de forma tajante por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE