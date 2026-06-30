Suecia y Ucrania firman el acuerdo para la compra de 16 aviones de combate

Ucrania y Suecia han firmado este martes en Estocolmo el acuerdo para la adquisición de 16 aviones de combate de fabricación sueca tipo Gripen E a partir de principios de 2029, una compra financiada a través de un préstamo de la Unión Europea y con el apoyo de Reino Unido.

El viceministro de Defensa de Ucrania, Serguéi Boyev, y el director general de la Administración de Material de Defensa de Suecia, Mikael Granholm, han sido los encargados de firmar el documento, en un encuentro celebrado en Estocolmo al que han asistido el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, además de los ministros de Defensa de los dos países.

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En virtud del acuerdo, la entrega de los 16 aviones Gripen E no comenzará hasta principios de 2029, si bien Kiev recibirá ya en 2027 otros 16 del modelo Gripen C/D en forma de ayuda militar de Estocolmo.

Durante la reunión, ambas partes abordaron la necesidad de "fortalecer" la fuerza aérea de combate y de defensa de Ucrania, en particular, la participación de Suecia en la llamada Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés) --una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania-- y sus contribuciones "adicionales".

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El mandatario ha agradecido el apoyo de "socios tan sólidos: el pueblo, el Gobierno y las empresas suecas" y ha recordado que "un sector privado fuerte también es fundamental". "Gracias por ello, así como por el apoyo militar anual y los paquetes militares, que son de suma importancia", ha agregado, apuntando también al apoyo de Suecia para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.