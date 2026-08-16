Domingo, 16 de agosto (02:00 GMT)

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DESTACADOS

COLOMBIA TERREMOTO

Cali (Colombia) - Una semana después del potente terremoto de magnitud 7,4 que estremeció a Colombia y deja cerca de 300 muertos, decenas de rescatistas de varios países trabajan sin descanso y con la esperanza de encontrar personas con vida atrapadas bajo los escombros en las ciudades de Cali y Pereira.

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- Ansermanuevo/El Cairo (Colombia) - Una bandera blanca que dice 'Ayuda, SOS', colgada al lado de una casa ubicada en una zona rural del municipio de Ansermanuevo alerta de un problema que viven campesinos afectados por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia: la falta de ayuda y el temor de que sus casas se derrumben.

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- Cali (Colombia) - Donde estos días debían sonar las marimbas, los cununos y los tambores del Pacífico, ahora se escuchan cajas que se abren, bolsas que se clasifican y camiones que cargan alimentos rumbo a las zonas más afectadas por el terremoto que golpeó a Cali y buena parte de Colombia el pasado lunes.

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- Miami (EE.UU.) - La coalición 'Unidos por los nuestros' organiza un concierto benéfico en el Kaseya Center de Miami para los damnificados por los terremotos de Colombia y Venezuela con Marc Anthony, Ricardo Montaner o Chayanne entre los principales artistas invitados.

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BRASIL ELECCIONES

São Paulo - Se Inicia la campaña electoral para las elecciones presidenciales y legislativas de Brasil, previstas para el próximo 4 de octubre, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera las encuestas, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal candidato de la derecha, como favoritos en la carrera por la Presidencia.

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CANADÁ EEUU

Toronto - Canadá está acelerando la sustitución de parte del mercado estadounidense por demanda interna y por exportaciones a destinos como la Unión Europea (UE) ante las dificultades de negociar con EE.UU. la eliminación de los aranceles sectoriales y mantener el T-MEC.

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MARRUECOS ESPAÑA

Rabat - Marruecos ha frenado varios intentos de asalto masivo a la frontera de Ceuta, en su mayoría de migrantes subsaharianos alentados por bulos en las redes sociales similares a los que animaron a decenas de miles de personas a cruzar a la ciudad española a finales de julio.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis - Los recientes ataques de Ucrania contra el centro ruso de misiles y espacio y otras infraestructuras intentan impedir que Rusia ponga en funcionamiento su alternativa a la tecnología de internet por satélite Starlink, de Elon Musk, que le permitirá guiar drones en tiempo real sobre territorio ucraniano y cuyo desarrollo está avanzando más rápido de lo esperado.

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YEMEN CONFLICTO

Saná - Los rebeldes chiíes hutíes y las tropas gubernamentales yemeníes continúan con su cruces de ataques en el país, devastado por los más de diez años de guerra y al borde de reactivar un conflicto congelado desde una tregua en 2022 mediada por la ONU.

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COP DESERTIFICACIÓN

Pekín - Mongolia, con casi un 82 % de su territorio ya degradado, acogerá desde mañana hasta el 28 de agosto en Ulán Bator la COP17 de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), la primera vez que la cumbre sucede en un país de Asia Central u Oriental.

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ISRAEL PALESTINA

Gaza - La joven periodista Hind Judari, uno de los rostros mediáticos más visibles durante la guerra en Gaza, acaba de abrir el primer club de playa de la Franja desde 2023, un espacio amueblado con objetos recuperados de edificios destruidos por Israel y que pretende que los vecinos "reconecten con sus vidas".

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ISRAEL SIRIA

Jerusalén - Más allá de los Altos del Golán, en tierras del sur de Siria que hasta ahora Israel solo ocupa militarmente, un centenar de colonos israelíes burla los puestos de control de su Ejército con una misión para el verano: "volver a judaizar" la región bíblica el Basán y arrebatársela al "régimen terrorista" de Damasco.

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ALEMANIA ULTRADERECHA

Berlín - La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha encontrado una estrella emergente en su candidato para las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt del próximo 6 de septiembre, Ulrich Siegmund, que podría convertirse en el primer miembro de su partido en gobernar un 'Land'.

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ADEMÁS

R.UNIDO PUBS

Londres - Una polémica propuesta para limitar el consumo de alcohol de pie ha levantado en armas a los defensores de la cultura del pub inglés, que temen que termine así con uno de los reductos de socialización por excelencia en la vida británica. Por Raúl Bobé. (Texto) (Foto) (Video)

MÉXICO MUJERES

Ciudad de México - Mujeres de distintas generaciones construyen en México la ciudad que quisieran habitar: un espacio pensado desde los cuidados, la crianza, la seguridad y el desarrollo profesional, en una obra colectiva que cuestiona cuánto de las necesidades femeninas ha quedado fuera del diseño de las urbes. (Texto) (Foto) (Video)

DISNEY D23

Anaheim (EE.UU.) - Disney cierra la tercera y última jornada de la convención D23 con la esperada ceremonia de entrega de los premios Disney Legends, un reconocimiento a artistas, visionarios y líderes que han impulsado la creatividad y dejado una huella imborrable en el legado de la compañía, como Jonas Brothers, Dwayne Johnson o Anne Hathaway. (Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

América

15:00h.- São Bernardo do Campo.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebra su primer mitin de la campaña electoral en São Bernardo do Campo, ciudad vecina a São Paulo donde inició su carrera política. (Texto) (Foto) (Video)

17:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL ELECCIONES.- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, principal opositor al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, celebra su primer mitin de la campaña electoral en Río de Janeiro. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Guatemala.- CICLISMO GUATEMALA.- La 24.ª edición de la Vuelta Ciclística Internacional Femenina a Guatemala concluye este domingo tras cuatro etapas de competencia, coronando a la nueva campeona del certamen categoría 2.2 de la UCI en la capital. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- RUBÉN BLADES.- El salsero panameño Rubén Blades se presenta este domingo en Buenos Aires como parte de su gira de despedida, 'Fotografías', basada en su más reciente álbum. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA GOBIERNO.- El presidente dominicano, Luis Abinader, llega este domingo a la mitad de su segundo mandato de cuatro años con varias de las principales reformas impulsadas por su Gobierno aún pendientes de concretarse y en medio de críticas de sectores políticos y sociales por el ritmo de ejecución de sus promesas. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS VIOLENCIA.- Ser niño en Honduras se ha convertido en un desafío marcado por la violencia, los asesinatos y distintas formas de abuso que amenazan el desarrollo y la vida de miles de menores, en un país donde organizaciones sociales alertan sobre la vulnerabilidad de la niñez. (Texto) (Foto) (Video)

La Paz.- BOLIVIA ANIMALES.- Bolivia celebra el Día de San Roque en medio de ceremonias de bendición y otras actividades especiales para agasajar a perros, gatos y otras mascotas. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

12:00h.- Castelgandolfo.- PAPA ANGELUS.- El papa León XIV preside el rezo del Ángelus en Castelgandolfo. (Texto) (Foto)

Asia

Ulán Bator.- COP DESERTIFICACIÓN.- Mongolia, con casi un 82 % de su territorio ya degradado, acogerá desde mañana hasta el 28 de agosto en Ulán Bator la COP17 de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), la primera vez que la cumbre sucede en un país de Asia Central u Oriental. (Texto)

Pekín.- CHINA ECUADOR.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llega a China para una visita de Estado entre el 16 y el 23 de agosto, durante la que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, y con otros altos cargos

Oriente Medio y África

Saná.- YEMEN CONFLICTO.- Los rebeldes chiíes hutíes y las tropas gubernamentales yemeníes continúan con su cruces de ataques en el país, devastado por los más de diez años de guerra y al borde de reactivar un conflicto congelado desde una tregua en 2022 mediada por la ONU. (Texto)

Gaza.- ISRAEL PALESTINA.- La ciudad de Gaza ha abierto su primer club de playa desde 2023, un espacio amueblado con objetos recuperados de edificios destruidos por Israel y que en dos semanas se ha convertido en uno de los lugares más populares de la urbe porque, según su propietaria, reconecta a los vecinos con su vida anterior. (Texto) (Vídeo)

Jerusalén.- ISRAEL SIRIA.- Más allá de los Altos del Golán, en tierras del sur de Siria que hasta ahora Israel solo ocupa militarmente, un centenar de colonos israelíes burla los puestos de control de su Ejército con una misión para el verano: "volver a judaizar" la región bíblica el Basán y arrebatársela al "régimen terrorista" de Damasco. (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

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