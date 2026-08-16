Siria detiene a excomandante de Al Assad que logró huir de Austria tras ser acusado de colaborar con el régimen

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Las autoridades sirias han detenido este sábado en Daraa, ciudad ubicada en sur del país, a un excomandante de la Policía, identificado como Musab Abu Rakba y acusado de colaborar con el derrocado régimen de Bashar al Assad.

La detención del excomandante policial Musab Abu Rakba se enmarca en los operativos para "combatir el terrorismo y reforzar la seguridad y la estabilidad" tras la caída del antiguo régimen, según han informado las Fuerzas de Seguridad Interna sirias a través de un comunicado recogido por la agencia de noticias SANA.

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Sobre el mencionado Abu Rakba pesaba una orden de busca y captura emitida por el Tribunal Penal de Viena (Austria), que lo condenó a ocho años de prisión junto al oficial Al Halabi tras probarse su implicación en delitos de tortura y abusos contra detenidos en la provincia de Raqqa entre 2011 y 2013. Sin embargo, el exmando policial logró huir del país europeo hacia Siria mientras se tramitaba el proceso de apelación de su condena.

Este arresto se suma a otros golpes policiales recientes coordinados con el Servicio General de Inteligencia. A principios de mes, las fuerzas de seguridad interceptaron en la frontera con Líbano a Hussein Abdel Qader al Ahmad, alias Hayhu, acusado de atentar contra el Estado sirio e incitar al odio. Asimismo, el mes pasado fue arrestado en la ciudad de Homs el sirio Ziad Assi, exresponsable de varios controles de seguridad durante la época de Bashar al Assad.

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