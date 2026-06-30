Serena Williams se despide de Wimbledon en su debut frente a la australiana Maya Joint

La tenista estadounidense Serena Williams ha caído eliminada en su debut en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre hierba, tras caer en primera ronda ante la australiana Maya Joint en tres sets (6-3, (6)6-7, 6-3), en un partido que supuso la vuelta de la ganadora de 23 Grand Slam al circuito femenino tras cuatro años de inactividad.

El regreso de la leyenda estadounidense Serena Williams al circuito WTA se torno en agridulce. En la pista central de All England Club, donde la pequeña de las Williams ha levantado hasta siete veces el torneo, no pudo con la joven Joint. La australiana superó en tres mangas a la tenista de Míchigan, que a sus 44 años pagó la inactividad de casi cuatro años en el circuito, en el que no jugaba un partido individual desde el US Open 2022.

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Un partido que arrancó con mucha igualdad entre ambas tenistas, dominando a través de sus servicios --sólo cuatro pelotas de rotura durante el primer set--. Sin embargo, en el tramo final de la manga, con 4-3 favorable a la 'aussie' y saque para Serena, Joint aprovecharía la segunda de las bolas de 'break' de las que disfrutó para lograr la única rotura del parcial. Así, conservando su siguiente turno de saque, acabaría llevándose el primer set por 6-3.

Más igualado incluso fue la segunda manga del partido, aunque en esta ocasión con más alternativas al resto. Hasta cuatro veces consiguieron romper el saque de su rival Joint y Serena Williams, dos cada una. Eso sí, la iniciativa en el tanteo siempre fue favorable para la australiana, que llegó con 4-3 favorable y 'break' arriba al octavo juego del parcial. Pero la siete veces ganadora en Londres conseguiría equilibrar el marcador y mandar el desenlace del set al 'tie break'.

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En la muerte súbita aparecerían por primera vez en el encuentro los nervios para Joint. La australiana, muy segura con su saque, conseguiría colocarse con 6-5 favorable, al resto, disponiendo de su primer punto de partido. Pero ahí aparecería la mejor Serena que, con tres puntos consecutivos, conseguía igualar el partido a un set (8-6) y mandar el partido al tercer y definitivo set.

Un tercer set celebrado por el público que abarrotaba la central del All England Club, pero en el que la falta de competición haría mella en la estadounidense. Serena conseguiría arrancar el parcial de la mejor de las maneras, con un 'break' en su segundo turno al resto, pero con cuatro juegos consecutivos, Joint colocaría el 5-2 en el marcador. Una ventaja que se tornaría en definitiva en el noveno juego, cuando en su tercera oportunidad, cerraría la victoria más importante de su carrera (6-3).

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Caía así en la primera ronda de Wimbledon, por tercera vez en su carrera, Serena Williams. Sin embargo, no se despide aun de la hierba londinense, ya que participará junto a su hermana Venus en el cuadro de dobles femenino, donde debutarán el próximo jueves frente a la colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra.