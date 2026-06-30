Honduras recibirá 242 millones de dólares del FMI tras superar dos nuevas revisiones

Tegucigalpa, 29 jun (EFE).- Honduras recibirá alrededor de 242 millones de dólares tras la aprobación de la cuarta y quinta revisión del acuerdo económico suscrito en 2023 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), informó este lunes el organismo multilateral.

"La finalización de las revisiones permite a las autoridades disponer de aproximadamente 242 millones de dólares estadounidenses (178,4 millones de Derechos Especiales de Giro, DEG)", señaló un comunicado del FMI divulgado en Tegucigalpa por el Banco Central de Honduras (BCH).

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Con este nuevo tramo, el total de los desembolsos realizados hasta la fecha en el marco de estos programas asciende a unos 725 millones de dólares (535,3 millones de DEG).

El ministro hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, afirmó que la aprobación refleja "la confianza" de la comunidad internacional en "la conducción responsable de la economía" del país centroamericano.

En 2023, Honduras y el FMI alcanzaron un acuerdo técnico que otorga al país centroamericano acceso a una línea de crédito de unos 847 millones de dólares para respaldar reformas económicas, un programa que está previsto que venza en septiembre próximo.

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El desempeño del programa en estas dos revisiones ha sido "favorable", según el organismo financiero, que evaluó los objetivos cuantitativos para finales de junio y diciembre de 2025.

Aunque se cumplieron todas las metas fijadas para junio, no se logró alcanzar el criterio de desempeño de finales de diciembre relativo "al stock de atrasos domésticos" en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), añadió.

No obstante, el directorio del FMI aprobó una exención por dicho incumplimiento con base en las acciones correctivas presentadas por el Gobierno hondureño.

El FMI destacó que se "cumplieron con retraso" once de los diecisiete indicadores estructurales previstos, y se registró un progreso "particularmente significativo" en los últimos meses.

La economía hondureña se ha mantenido "resiliente" con un crecimiento del 3,8 % en 2025, impulsada por los precios récord del café y el constante aumento de las remesas de sus migrantes.

Sin embargo, para 2026 se proyecta que el crecimiento se desacelera al 3,3 % debido al impacto de los precios internacionales del petróleo.

En materia de inflación, tras converger hacia el objetivo del 4 % en 2025, se espera que la inflación general repunte al 5,7 % a finales de 2026, empujada por los mayores costes de la energía.

Por su parte, el desempeño fiscal de Honduras sigue mostrando solidez, con un déficit fiscal del 0,7 % del producto interior bruto (PIB) en 2025, lo que supera la meta del programa que preveía un déficit del 1,5 %, mientras que para 2026 se ha fijado un déficit del 1,0 % del PIB. EFE

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