AMP.Marruecos detiene a más de 110 personas, la mayoría subsaharianos, por intentar cruzar de forma irregular

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Las fuerzas de seguridad marroquíes han detenido a 111 personas, la mayoría de ellas procedentes del África subsahariana, que intentaban cruzar de forma irregular hacia Ceuta desde Fnideq (Castillejos) en medio del amplio despliegue policial para prevenir la entrada masiva promovida en redes sociales para este sábado.

La situación se ha normalizado en la zona después de que las fuerzas marroquíes se hayan tenido que desplegar para detener a 109 migrantes subsaharianos y dos ciudadanos marroquíes que pretendían alcanzar la frontera con Ceuta, según han informado fuentes de seguridad al diario digital marroquí Hespress.

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Asimismo, estas fuentes han confirmado que al menos 61 personas más han resultado detenidas en Marruecos bajo sospecha de "incitar y promocionar" en redes sociales a la migración irregular. Las fuentes de seguridad marroquíes no especifican cuándo ni dónde han ocurrido estas detenciones pero han anunciado que efectuarán, a partir de ahora y de manera "permanente", operaciones de "vigilancia informativa" con el fin de "detener a todos los implicados en la incitación digital a la migración masiva".

Por otro lado y volviendo a las operaciones, Marina Real marroquí ha activado seis embarcaciones semirrígidas en el mar. En tierra, miles de agentes de las Fuerzas Auxiliares controlan el perímetro fronterizo, apoyados por efectivos de la Gendarmería, que protegen la zona del monte.

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Marruecos cuenta también con una nueva barrera metálica de unos cuatro metros de altura en las proximidades de la frontera. Las concertinas han sido instaladas desde principios de esta semana, y se han levantado en la vía que conecta Fnideq con el paso fronterizo de Ceuta