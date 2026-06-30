AI pide a México "respetar" a los colectivos de desaparecidos concentrados por el Mundial

Ciudad de México, 30 jun (EFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió este martes al Estado mexicano "respetar y proteger" a los familiares de desaparecidos que se están concentrando en la capital del país previo al partido de esta tarde por los dieciseisavos de final del Mundial de fútbol entre de México y Ecuador, al tiempo que mostró su "profunda preocupación" por los operativos de seguridad implementados cerca del estadio.

"Quienes salen a las calles para exigir verdad, justicia y la localización de sus seres queridos ejercen un derecho que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar", exigió la organización a través de sus redes sociales.

Horas antes del partido de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México (antes conocido como Azteca), colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos empezaron a concentrarse y bloquearon la Calzada Tlalpan a unos ocho kilómetros del recinto deportivo.

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Al lugar acudieron policías para tratar de contener las protestas, en las que se vivieron momentos de tensión con los uniformados entre empujones y forcejeos, según se aprecia en varios vídeos publicados en X.

A su denuncia en redes sociales, AI compartió un video en el que se ve a un manifestante en el suelo al ser atendido por otras personas en medio de un fuerte cordón policial.

"Condenamos cualquier acto de represión contra las personas manifestantes y exigimos a las autoridades de Ciudad de México garantizar plenamente los derechos a la protesta, la libertad de expresión y la reunión pacífica", subrayó la organización.

AI también reclamó a la Comisión de Derechos Humanos de la capital a que "lleve a cabo las acciones necesarias para la documentación y seguimiento de las posibles violaciones a derechos humanos ocurridas en este contexto".

"Las familias buscadoras enfrentan diariamente la ausencia de sus seres queridos, la impunidad y, en muchos casos, riesgos derivados de su labor de búsqueda. Responder a sus legítimas exigencias con acciones de contención o represión profundiza la revictimización y envía un mensaje inadmisible de intolerancia frente a quienes reclaman derechos que el Estado continúa sin garantizar plenamente", sentenció la organización.

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Los activistas denunciaron agresiones e impedimentos para realizar su manifestación pacífica, en la que cantaron consignas como "Ni uno más, ni un desaparecido más".

Estas protestas ocurren en un contexto de movilización social de distintos colectivos en México, en el marco del Mundial FIFA 2026.

Los colectivos de búsqueda ya realizaron otra movilización en la jornada inaugural del Mundial, con el objetivo de demandar soluciones a la Administración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Distintos organismos internacionales han alertado sobre la crisis de desaparecidos que vive México (más de 130.000 según cifras oficiales), situación que el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas afirmó que podría constituir un crimen de lesa humanidad.

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