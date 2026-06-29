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María Corina Machado asegura que volverá "muy pronto" a Venezuela: "Ha llegado el momento"

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La líder opositora venezolana María Corina Machado ha avanzado este domingo que volverá "muy pronto" al país, tras el doble terremoto acaecido la pasada semana que ha dejado hasta el momento, al menos, 1.430 muertos, de acuerdo con el último balance de las autoridades.

"Ha llegado el momento", ha manifestado Machado en una entrevista con la cadena norteamericana Fox News en la cual ha aseverado que, para ella, "la prioridad absoluta es salvar vidas y, por supuesto, consolar y ayudar a quienes han sufrido daños".

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Considerando que es su "deber" el "acompañar" al pueblo venezolano en estos momentos, la opositora ha reivindicado la importancia, a su juicio, de "estar juntos" para "compartir el dolor y el duelo" así como para darse "fuerzas unos a otros en estos momentos difíciles".

"Volveré muy pronto a Venezuela junto al pueblo venezolano", ha agregado la también Premio Nobel de la Paz tras ser interrogada sobre la posibilidad de retornar a su país.

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