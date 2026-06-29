Xi recibe en Pekín a Lukashenko durante una gira del líder bielorruso por Asia

Pekín, 29 jun (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, se reunió este lunes en Pekín con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, dentro de una gira del mandatario europeo por Asia oriental y suroriental, informaron medios estatales de ambos países.

El encuentro se celebró en la mañana local en la residencia de huéspedes oficiales de Diaoyutai, indicó la televisión estatal china CCTV, que no ofreció por el momento detalles sobre el contenido de la reunión ni sobre la duración de la estancia de Lukashenko en China.

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La agencia oficial bielorrusa Belta había informado el domingo de que el presidente bielorruso había partido hacia una visita a Asia oriental y suroriental, con tres países no especificados en la agenda.

Según Belta, las partes abordarán proyectos "a gran escala" y con perspectivas para Bielorrusia en distintos ámbitos, después de un trabajo preparatorio previo para cada una de las visitas.

El medio bielorruso señaló que la ampliación de la cooperación con Estados asiáticos figura entre las prioridades de la política exterior de Minsk.

La Cancillería china no había informado previamente de la visita de Lukashenko al gigante asiático.

La presencia de Lukashenko en Pekín se produce después de que el dirigente bielorruso asistiera en septiembre de 2025 al desfile militar organizado por China con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

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Antes de esa cita, Lukashenko se había reunido con Xi en junio de 2025, cuando agradeció a China su "firme apoyo" y su "ayuda a largo plazo".

En aquella reunión, el presidente chino describió a China y Bielorrusia como "verdaderos amigos y buenos socios", mientras que Lukashenko afirmó que Minsk desarrollaría de forma "inquebrantable" sus relaciones con Pekín.

El dirigente bielorruso ya había viajado a China en 2023 en dos ocasiones, en marzo y en diciembre, en un contexto de estrechamiento de los vínculos entre ambos países y de creciente aislamiento de Minsk frente a Europa y el resto de Occidente.

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China y Bielorrusia mantienen una relación marcada por la cooperación política, económica, industrial y tecnológica, así como por una retórica común de rechazo a la injerencia externa, el unilateralismo y las sanciones.

La guerra en Ucrania ha sido uno de los principales marcos de la relación reciente: Bielorrusia ha sido acusado por Kiev de actuar como apoyo de Rusia, mientras China ha mantenido una posición ambigua, con llamamientos al diálogo y a una solución política del conflicto. EFE

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