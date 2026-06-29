El Kremlin niega que Lukashenko haya entregado a Putin un mensaje de Zelenski

Moscú, 29 jun (EFE).- El Kremlin negó este lunes que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, quien estuvo en Rusia durante dos días, haya entregado al líder ruso, Vladímir Putin, un mensaje de Kiev.

"No", respondió a la respectiva pregunta el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

A la vez, Peskov confirmó que el tema de Ucrania fue uno de los asuntos que trataron ambos líderes durante las negociaciones en la residencia de Putin en el Valdái que se prolongaron por dos días.

Previamente, varios medios sugirieron la posibilidad de que Lukashenko hiciera llegar a Putin un mensaje de Zelenski, ya que el propio mandatario bielorruso confirmó la semana pasada haberse reunido con representantes de Kiev en Minsk.

El presidente bielorruso llegó a Rusia el viernes para reunirse con Putin después de una escalada de tensiones con Ucrania, que teme la entrada de Minsk en la guerra, algo negado por la parte bielorrusa.

Ambos mandatarios celebraron dos reuniones el viernes y el sábado sin que los detalles de esas conversaciones trascendieran en la prensa.

La visita de Lukashenko a Rusia se produjo horas después de que el presidente ucraniano advirtiera de los presuntos planes de Moscú y Minsk para que Bielorrusia se implique de forma más activa en la guerra.

Según el mandatario ucraniano, documentos obtenidos por la inteligencia exterior de Kiev muestran que las autoridades bielorrusas están terminando de construir carreteras, un depósito de combustible y otro de munición junto a la frontera.

Después de reunirse con Putin en Rusia, Lukashenko viajó a China, donde mantuvo un encuentro con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping.

Según medios, el encuentro entre ambos duró más de tres horas, durante las cuales Lukashenko y Xi hablaron de cooperación bilateral, la protección de la soberanía y la agenda mundial.EFE