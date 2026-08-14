Los españoles Pablo Carreño y Jéssica Bouzas superan el debut en Cincinnati

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Los tenistas españoles Pablo Carreño y Jéssica Bouzas resolvieron con sendas victorias su debut este viernes en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), de categoría 1000 para la ATP y la WTA, después de vencer al checo Tomas Machac y a la húngara Anna Bondar.

El asturiano se impuso por la vía rápida a un rival mejor en el ranking, con un 6-3, 6-2 para citarse ahora con uno de los favoritos, el ruso Andrey Rublev, quien le ha ganado los tres enfrentamientos previos. Carreño, que no pasó de la primera ronda en Montreal (Canadá), metió una marcha más después de un intercambio de 'breaks' para apuntarse la primera manga.

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Machac, falto de rimo los últimos meses, se vio con un duro 4-0 en contra en el segundo acto que no descuidó el español, quien aspira a encontrar regularidad en una cita de Ohio donde sabe lo que es disputar dos veces la ronda de cuartos de final (2018 y 2021). Por otro lado, en el torneo de la WTA, Bouzas sacó adelante un encuentro importante para crecer en confianza.

La gallega, en busca de recuperar el gran nivel de la pasada campaña, venció también en dos sets pero con mucho más suspense. En el primer acto, Bouzas remontó un 'break' en contra pero, en el segundo, Bondar dio la vuelta a un 4-0 para forzar la muerte súbita, un igualado desempate donde rubricó su victoria la española, la cual le cita con la checa Katerina Siniakova en segunda ronda.

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