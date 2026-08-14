El barril de brent gana un 1,66 % y cierra en 88,52 dólares

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Londres, 14 ago (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en octubre subió este viernes un 1,66 % para cerrar en 88,52 dólares al final de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 1,45 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de negociación de la última sesión, cuando terminó en 87,07 dólares.

Así, el brent retoma la senda de las ganancias que tuvo durante cinco días seguidos y que solo quebró en la jornada de ayer, jueves.

En el curso de la semana que termina, el brent bajó el lunes a los 83,34 dólares, y al día siguiente marcó un máximo de 90 dólares, que volvió a repetir el miércoles. Según los analistas, la fluctuación es atribuible principalmente a la volátil situación en la región del golfo Pérsico y sus efectos en el suministro de crudo.

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Este viernes se conoció que dos buques de la petrolera emiratí ADNOC fueron atacados la noche anterior mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, sin causar víctimas, y el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) atribuyó esta acción "hostil" a Irán.

El ataque se produjo después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmara el jueves que EE.UU. "aplicará medidas (contra Irán) como nunca se han visto en la historia del aislamiento económico de un país".

"Será una combinación de aislamiento económico y el bloqueo continuado del estrecho de Ormuz, que impedirá que nada entre ni salga de los puertos iraníes", aseguró.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur de su territorio, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de Estados Unidos en países de Oriente Medio.

Irán ha exigido a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho. EFE