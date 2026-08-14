El sarampión supera los 2.500 casos y 38 brotes en EEUU, la mayor cifra en 35 años

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Miami, 14 ago (EFE).- Estados Unidos ha registrado 2.566 casos de sarampión y 38 brotes de la enfermedad en lo que va de 2026, lo que ya implica el mayor número de contagios desde 1991 cuando aún falta una cuarta parte del año, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) este viernes.

La cifra representa casi 250 infecciones más que el reporte previo del 24 de julio, cuando los CDC informaron de 2.318 casos, lo que ya supera los 2.289 de todo 2025 e implica un segundo récord anual consecutivo desde que la enfermedad se declaró erradicada en el 2000 en Estados Unidos, donde han caído los índices de vacunación.

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El organismo reportó 38 nuevos brotes de la enfermedad en 2026, lo que ocurre cuando hay al menos tres contagios relacionados entre sí, mientras en todo el año pasado hubo 48.

El 93 % de los casos de este año han ocurrido en personas no vacunadas, y dos de cada tres, el 67 %, se han reportado en niños y jóvenes de 0 a 19 años de edad, detalló el informe de la agencia federal.

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Pese al mayor número de enfermos, este 2026 no hay ninguna muerte confirmada por sarampión en Estados Unidos, a diferencia de los tres decesos registrados el año pasado.

La enfermedad se ha registrado en 47 estados o territorios de EE.UU., donde los estados con más casos este año son Carolina del Sur (670), Utah (526), Pensilvania (280) Texas (190), Virginia (176), Florida (141) y Arizona (109).

El récord ocurre en medio de una caída en los índices de vacunación en los niños de nivel preescolar, que descendió del 95,2 % en el ciclo escolar de 2019 a 2020 al 92,5 % en el de 2024 a 2025, lo que dejó 286.000 estudiantes "en riesgo", añadió el reporte.

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La inmunidad de rebaño requiere que más del 95 % de las personas de una comunidad estén vacunadas, un nivel que solo alcanzan Alabama, California, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipi, Nueva York, Rhode Island y Virginia, según los datos del organismo federal.

Esto ocurre en medio de políticas que cuestionan las vacunas implementadas por el presidente Donald Trump, quien firmó el lunes una orden ejecutiva que reduce de 18 a 11 las enfermedades contra las que el Gobierno federal recomienda vacunar a todos los niños y establece nuevas categorías para otras inmunizaciones.

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La medida, impulsada junto al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., deja vacunas contra la gripe, la covid-19, la hepatitis A y B, el rotavirus y la meningitis bajo criterios de riesgo o de decisión compartida entre padres y médicos, mientras ordena revisar el calendario federal de vacunación infantil. EFE