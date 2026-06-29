Argentina dice tener fondos para el millonario vencimiento de deuda en dólares de julio

Buenos Aires, 29 jun (EFE).- Argentina aseguró este lunes contar ya con los fondos necesarios para afrontar el próximo mes un vencimiento de deuda en moneda estadounidense por 4.350 millones de dólares.

"Hoy el Tesoro tiene en el Banco Central depósitos en dólares por 4.000 millones de dólares y claramente ya tiene financiados los vencimiento de deuda en dólares de julio", afirmó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, al disertar en el Congreso Nacional Pyme.

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Argentina debe afrontar el próximo 9 de julio el vencimiento de 4.350 millones de dólares de capital de bonos Globales y Bonares, de los cuales unos 3.800 millones de dólares están en manos de acreedores privados.

Para obtener fondos de cara a ese compromiso, desde febrero pasado el Tesoro argentino ha concretado una serie de subastas en el mercado doméstico de bonos en dólares con vencimiento en 2027 y 2028.

La más reciente subasta la realizó este lunes, operación en la que obtuvo cien millones de dólares.

En total, por esta vía, el Tesoro obtuvo desde febrero fondos por 4.000 millones de dólares.

Furiase dijo que no solo ya está garantizado el pago de julio sino que, además, el Tesoro trabaja para tener financiación con garantías de organismos multilaterales con vistas a los vencimientos que restan en 2026 y los de 2027.

"Ya tenemos prefinanciados los vencimientos de deuda en dólares del año 2027", aseguró Furiase.

La semana pasada, el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, autorizó al Tesoro a obtener financiación internacional por un monto de hasta 5.000 millones de dólares con garantía parcial de organismos multilaterales.

El pasado 16 de junio, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones aprobaron un paquete de garantías para Argentina por 2.000 millones de dólares, mientras que el 17 de junio el Banco Interamericano de Desarrollo también aprobó otorgar una garantía al país suramericano por 550 millones de dólares.

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Argentina necesita financiarse para hacer frente a abultados vencimientos de deuda en dólares en éste y el próximo año.

El país suramericano ha demorado su regreso a los mercados internacionales de deuda, por las altas tasas de interés que debería convalidar debido a su calificación como emisor de deuda (alto riesgo crediticio) y un índice de riesgo país que este lunes se situó en los 431 puntos básicos.

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"No necesitamos salir a los mercados internacionales porque el programa financiero 2026-2027 ya está cerrado, y está cerrado con estrategias de financiación que permiten un costo financiero más bajo de lo que implicaría salir al mercado internacional en este contexto", señaló Furiase. EFE